În estul Germaniei, extrema dreaptă ar putea ajunge curând la putere. Care este planul AfD pentru remodelarea societății germane

Sondajele arată că, în septembrie, Alternativa pentru Germania (AfD) ar putea câștiga majoritatea absolută a locurilor în landul Saxonia-Anhalt, situat în apropierea Berlinului. sursa foto: Getty

De la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, niciun partid de extremă dreaptă nu a deținut puterea într-un guvern german, fie el regional sau federal. Acest lucru s-ar putea schimba în această toamnă, într-un mic colț din estul Germaniei, pe fondul stagnării economice și al revoltei alegătorilor împotriva migrației masive, care zdruncină stabilitatea partidelor centriste. Sondajele arată că, în septembrie, Alternativa pentru Germania (AfD) ar putea câștiga majoritatea absolută a locurilor în landul Saxonia-Anhalt, situat în apropierea Berlinului. Iar planurile partidului – dacă vor fi puse în aplicare – ar oferi țării prima privire concretă asupra a ceea ce AfD, al doilea partid din Germania la nivel federal, speră să devină într-o zi: o remodelare culturală și demografică a vieții germane, relatează The New York Times într-un reportaj semnat de Jim Tankersley și Christopher F. Schuetze.

Liderii partidului și-au prezentat obiectivele pentru land în interviuri acordate celor doi jurnaliști americani și într-un program politic de 156 de pagini. O parte dintre ele par nerealizabile, depășind cu mult competențele unui guvern regional. Elementele mai realiste schițează însă viziunea de a transforma Saxonia-Anhalt, un land relativ mic, într-un magnet pentru familii numeroase, conservatoare din punct de vedere social și de origine germană – și, în paralel, într-un mediu ostil pentru mulți imigranți.

Ce propune AfD pentru Saxonia-Anhalt:

Refugiații ar urma să fie deportați sau mutați în centre colective.

Familiile numeroase ar primi reduceri fiscale.

Creșele și grădinițele, deja masiv subvenționate de stat, ar deveni gratuite.

Posturile publice de televiziune și radio și-ar pierde finanțarea.

Steagurile curcubeu LGBTQ+ ar fi interzise în școli.

Limba rusă ar fi predată mai mult în școli.

Unele dintre propuneri amintesc de conservatorismul președintelui Donald Trump, în timp ce ideile privind sprijinul pentru familii evocă măsurile lui Zohran Mamdani, primarul liberal al New Yorkului.

„Vreau să le redau cetățenilor Germania lor cea bună și sigură de odinioară”

„Vreau să le redau cetățenilor din Saxonia-Anhalt Germania lor cea bună și sigură de odinioară”, a declarat pentru The New York Times Ulrich Siegmund, candidatul AfD la funcția de guvernator al landului și o vedetă pe TikTok. Interviul a avut loc în inima pitorească și veche de secole a orașului Tangermünde, o localitate de pe malul Elbei, populară printre cicloturiști.

„Va fi o țară foarte frumoasă, cu un spirit de optimism foarte bun”, a adăugat el, „cu siguranță pentru copii, pentru familii”.

Pentru criticii săi, însă, programul AfD adâncește îngrijorările vechi legate de partid – care a făcut obiectul unei investigații oficiale a serviciilor secrete germane pentru extremism și ai cărui lideri au minimalizat în diverse rânduri Holocaustul, au reînviat sloganuri naziste și au denigrat străinii.

Eva von Angern, parlamentar regional din partea partidului de extremă stângă Die Linke, a calificat planurile AfD drept „o încălcare a drepturilor omului și neconstituționale” și a prezis că partidul nu va atinge majoritatea necesară.

„Ei demonstrează în mod repetat cine, în viziunea lor, nu aparține Saxoniei-Anhalt”, a declarat von Angern pentru jurnaliștii americani, incluzând aici „oameni de altă culoare a pielii, oameni cu trecut migrant și persoane LGBTQ+”.

Un land mic, cu cei mai puțini imigranți, dar cu cele mai mari frici

Saxonia-Anhalt, cu aproximativ 2,2 milioane de locuitori într-o țară de peste 83 de milioane, pare un loc improbabil pentru a găzdui o revoluție politică centrată pe expulzarea imigranților și pe încurajarea familiilor tinere. Are cea mai îmbătrânită populație din toate landurile germane și una dintre cele mai mici concentrații de migranți din țară. Doar unul din 13 locuitori are origini imigrante – comparativ cu doi din cinci la Berlin.

Și totuși, Saxonia-Anhalt combină mai mulți dintre factorii care au alimentat ascensiunea AfD. Se află în fostul Est comunist, unde locuitorii sunt mai puțin atașați de partidele tradiționale fondate în Vest și mai deschiși la mesajele anti-sistem. Este, totodată, unul dintre cele mai sărace landuri ale Germaniei. Rata șomajului din anul trecut a fost de 8,3% - cu două puncte procentuale peste media națională.

Tocmai din aceste motive, „politica migrației este un factor extrem de puternic, în ciuda vizibilității scăzute a migranților aici”, a explicat Marcel Lewandowsky, politolog la Universitatea Martin Luther din Halle-Wittenberg, al doilea oraș ca mărime al landului.

43 de puncte despre migrație

Capitolul despre migrație al programului de guvernare AfD pentru Saxonia-Anhalt conține 43 de puncte. Unele dintre ele – precum eliminarea dreptului la azil sau interzicerea stabilirii anumitor categorii de imigranți în land – par să încalce legislația federală și ar putea fi imposibil de aplicat la nivel regional.

Altele sunt mai realiste, dar profund controversate. Printre acestea: transformarea unui centru guvernamental de primire a migranților într-un centru de detenție pentru deportări și separarea copiilor solicitanților de azil în școli rezervate exclusiv refugiaților.

Un imigrant care vrea să oprească imigrația

Unul dintre principalii autori ai programului, Hans-Thomas Tillschneider, i-a primit pe jurnaliștii The New York Times la sediul parlamentului regional din Magdeburg. Purta o barbă roșcată cărunțită, ochelari rotunzi mari, un pulover pe gât bordo și pantaloni bej. Le-a arătat mândru cana sa roșie cu sigla MAGA.

Tillschneider este, paradoxal, el însuși imigrant. S-a născut în România, într-o familie de etnici germani. Părinții lui au fugit din țara aflată pe atunci sub dictatură, iar el a crescut în sud-vestul Germaniei. Le-a povestit reporterilor că, în copilărie, în vacanțele din Orientul Mijlociu, a fost fascinat de sonoritatea Coranului. La universitate, a studiat islamul.

Astăzi, spune el, cele mai mari probleme ale Saxoniei-Anhalt încep cu migranții care ar urma să fie deportați, dar care rămân în land. Totuși, a precizat că partidul nu va deporta pe nimeni aflat legal în țară.

„Vrem un nou guvern aici, nu vrem o revoluție”, a declarat el.

În schimb, partidul vrea schimbări majore într-o gamă largă de alte domenii: eliminarea steagurilor LGBTQ+ din școli, un moratoriu privind construirea de noi turbine eoliene și anularea altor politici verzi.

„Vrem o normalizare a relațiilor cu Rusia”

AfD vrea, de asemenea, o normalizare a relațiilor germane cu Rusia, după ani de ostilități legate de invadarea Ucrainei. Partidul cere ridicarea sancțiunilor împotriva Moscovei – o chestiune care, din nou, ține de competența federală, nu regională – și mai multe ore de limbă rusă în școli.

Tillschneider, care anul trecut a participat la o petrecere de ziua președintelui rus Vladimir Putin la ambasada Rusiei de la Berlin, a numit limba și literatura rusă „piloni ai culturii europene”.

„Pe vremea când la conducerea SUA era încă Biden, eram foarte pro-rus”, le-a spus el jurnaliștilor americani, „pentru că, pe atunci, Rusia era, ca să zic așa, singurul partener bazat pe valori”. Acum, a adăugat, „sunt și un mare prieten al lui Trump”.

El este unul dintre puținii membri ai AfD nominalizați direct într-un raport al serviciilor de informații germane, document care a stat la baza investigației pentru extremism deschise împotriva partidului. Raportul, aflat în prezent în revizuire judiciară, l-a criticat pe Tillschneider pentru că a acuzat toate partidele tradiționale că ajută la „jefuirea” Germaniei. În interviul acordat The New York Times, Tillschneider a declarat că serviciul de informații „devine din ce în ce mai mult ca Stasi” – fosta poliție secretă a Germaniei de Est.

Fața zâmbitoare de pe TikTok

Dacă Tillschneider este creierul politic din spatele planurilor AfD, Siegmund, candidatul la funcția de guvernator, este chipul lor zâmbitor. Postările sale de pe rețelele sociale sunt necontenit optimiste – fie că explică o politică, fie că petrece timp cu copii de școală, fie că organizează o curățenie într-un parc. Are peste 600.000 de urmăritori pe TikTok și spune că, odată ajuns la guvernare, va folosi intens rețelele sociale, explicând provocările și recunoscând chiar și greșelile.

Îmbrăcat într-un pulover Tommy Hilfiger, Siegmund s-a întâlnit cu reporterii The New York Times la o brutărie din Tangermünde. A vorbit despre îmbunătățirea sistemului spitalicesc și a școlilor, despre redresarea declinului economic. A insistat asupra planurilor AfD de a încuraja germanii nativi din „familii tradiționale” – cu o mamă și un tată – să aibă mai mulți copii.

„Vreau să gândesc pe termen lung, la nivel de generații”, a spus el.

Eva von Angern a avertizat că această obsesie pentru familia tradițională riscă să facă viața mai grea pentru mamele care lucrează.

„Pentru AfD, femeile ar trebui să-i sprijine pe bărbați și, în mod ideal, să se concentreze exclusiv pe copii și gospodărie”, a declarat ea pentru publicația americană.

9.200 de dolari pentru o familie cu trei copii

Liderii AfD recunosc că Germania are nevoie de forță de muncă – și că va avea nevoie de și mai mulți oameni dacă agenda lor de deportări va fi pusă în aplicare. De aceea, partidul vrea să ofere stimulente financiare consistente pentru ca familiile germane să crească: o familie cu trei copii, de exemplu, ar primi o alocație de aproximativ 9.200 de dolari.

Întrebat de jurnaliștii The New York Times dacă în viitorul Saxoniei-Anhalt mai există loc pentru noi imigranți, Siegmund a răspuns evaziv.

„Depinde de imigranți”, a spus el, „dacă vor să se comporte și dacă vor să aducă o contribuție”.

Reporterii au ieșit din brutărie și au pornit prin oraș alături de Siegmund. Aproape toți trecătorii i-au făcut cu mâna sau i-au zâmbit. Au ajuns în fața unei biserici mari, cu un coș, pe care o pasăre își construise un cuib enorm. Politicianul i-a întrebat pe americani dacă în țara lor există așa ceva.

Pasărea s-a ridicat în picioare, pe niște picioare lungi.

Era o barză.