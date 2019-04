Incendiu de proporții în capitala Thailandei. Un hotel plin de turiști a izbucnit în flăcări (VIDEO)

Un hotel și o clădire comercială de 57 de etaje au Izbucnit în flăcări, în Bangkok, Thailanda.

O persoană a decedat, sărind de la etajul al șaselea, în încercarea de a se salva, iar alte cinci persoane sunt rănite grav.

Incendiul a izbucnit la hotelul Centara Grand, miercuri la ora 18, ora locală.

Știre în curs.

There is/was a fire at #Bangkok CentralWorld convention center wing, the staff food court by the looks of it. pic.twitter.com/F2rH8HRMl5