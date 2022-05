”O clădire din centrul orașului Irkutsk arde pe o suprafață de 800 de metri pătrați, 50 de persoane au fost evacuate.

Incendiul s-a extins deja la anexa la TYUZ. Este încă greu de spus dacă teatrul în sine este în flăcări”, se arată într-un tweet postat despre incendiul din Irkutsk, Rusia.

Large fires in the Russian city of Irkutsk pic.twitter.com/SyPlOfpLsz