Începe cel mai mare festival de film românesc din SUA. Propunerea României la Oscar va fi difuzată în deschidere

1 minut de citit Publicat la 15:06 10 Noi 2025 Modificat la 15:06 10 Noi 2025

Sub titlul "New Romanian Perspectives", Festivalul va proieicta filme recente, iar, în deschidere, va fi difuzat "Jaful secolului", propunerea României la Premiile Oscar 2026. Foto: Ambasada României în SUA / Facebook

Se fac ultimele pregătiri pentru "New Romanian Perspectives", cel mai mare festival de film românesc din SUA. Festivalul va fi organizat între 13 şi 16 noiembrie, fiind la ediţia cu numărul şase. În deschidere va fi prezentat filmul "Jaful Secolului", propunerea României la Premiile Oscar 2026, potrivit unui mesaj al Ambasadei României în SUA postat, luni, pe Facebook.

"Ambasada României în Statele Unite și Institutul Cultural Român de la New York organizează, între 13 și 16 noiembrie 2025, cea de-a șasea ediție a Festivalului de Film Românesc de la Washington/ Romanian Film Festival of Washington, D.C., care a reușit să devină cel mai mare eveniment de acest gen din spațiul nord american. Evenimentul va avea loc în unul dintre cele mai cunoscute cinematografe ale capitalei americane - AMC Georgetown 14, Washington, D.C., situat în elegantul cartier Georgetown, nu departe de Kennedy Center", arată Ambasaa.

Sub titlul "New Romanian Perspectives", Festivalul va proieicta filme recente, iar, în deschidere, va fi difuzat "Jaful secolului", propunerea României la Premiile Oscar 2026.

Se vor întâlni cu publicul american, în persoană, actrița Daniela Nane, protagonista dramei "Comatogen" și Tudor D. Popescu, unul dintre regizorii documentarului dedicat lui Ilie Năstase, precum și, online, Teodora Ana Mihai, regizoarea filmului aflat în cursa pentru Oscar. Cristian Mungiu va trimite un mesaj înregistrat.

Festivalul, care a devenit unul dintre cele mai mari și mai longevive proiecte de diplomație culturală ale României în America de Nord, va fi deschis de către Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite, și de Dorian Branea, directorul ICR New York.

"Festivalul de Film Românesc din Washington este o punte între două lumi culturale și un spațiu de dialog prin cinema, întărind legăturile umane dintre România și Statele Unite, printr-un limbaj universal – filmul", afirmă ambasadorul Andrei Muraru.

Festivalului de Film Românesc de la Washington este organizat de către Ambasada României la Washington și Institutului Cultural Român de la New York, cu sprijinul a numeroși sponsori și parteneri locali.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-urile: www.romanianfilmfestivaldc.com și www.rciusa.info.