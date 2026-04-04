India a cumpărat petrol iranian pentru prima dată în ultimii șapte ani

Sondă petrolieră. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Rafinăriile indiene au cumpărat petrol iranian pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu care a perturbat aprovizionarea prin Strâmtoarea Ormuz, a anunțat sâmbătă Ministerul Petrolului. India, al treilea cel mai mare importator și consumator de petrol din lume, nu a mai primit nicio marfă de la Teheran din mai 2019, în urma presiunilor SUA de a nu cumpăra țiței iranian, însă întreruperile de aprovizionare cauzate de războiul dintre SUA și Israel au afectat puternic națiunea sud-asiatică, scrie CNBC.

„Pe fondul întreruperilor de aprovizionare cu țiței din Orientul Mijlociu, rafinăriile indiene și-au asigurat necesarul de țiței, inclusiv din Iran și nu există niciun obstacol în calea plății importurilor de țiței iranian”, a declarat ministerul petrolului pe X.

Luna trecută, Statele Unite au ridicat temporar sancțiunile asupra petrolului iranian și a produselor rafinate pentru a atenua deficitul de aprovizionare.

India și-a asigurat tot necesarul de țiței pentru lunile următoare. India importă țiței din peste 40 de țări, companiile având flexibilitate deplină în a se aproviziona cu petrol din diferite surse și zone geografice, pe baza unor considerații comerciale”, a adăugat ministerul.

India a cumpărat, de asemenea, 44.000 de tone metrice de gaz petrolier lichefiat iranian, încărcate pe o navă sancționată. Ministerul a declarat că nava, care a acostat miercuri în portul vestic Mangalore, descarcă combustibilul.

Trump a reamintit, sâmbătă, că au mai rămas 48 de ore până la termenul-limită impus Iranului pentru obţinerea unui acord şi deschiderea Strâmtorii Ormuz.

„Vă amintiţi când i-am dat Iranului zece zile să AJUNGĂ LA UN ACORD sau să DESCHIDĂ STRÂMTOAREA ORMUZ. Timpul se scurge – 48 de ore înainte ca iadul să se dezlănțuie asupra lor”, a scris el pe Truth Social.