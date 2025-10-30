India va lansa cel mai greu satelit din istoria sa şi are planuri să trimită şi un astronaut pe Lună

India va lansa cel mai greu satelit din istoria sa şi are planuri să trimită şi un astronaut pe Lună. Sursa foto: Getty Images

Agenţia spaţială indiană (ISRO) a anunţat joi lansarea celei mai puternice rachete a sa, care va transporta cel mai greu satelit de telecomunicaţii al Indiei de până acum. Evenimentul, care va avea loc duminică, va marca o nouă etapă importantă în ambiţiosul program spaţial al ţării, conform Agerpres.

Cu o greutate de 642 de tone şi o înălţime de 43,5 metri, lansatorul LVM3-M5, o rachetă cu două trepte echipată cu două propulsoare auxiliare, urmează să decoleze de pe rampa de lansare din Sriharikota, pe coasta de est a Indiei, duminică, la ora 17:26 (11:43 GMT).

Această rachetă este o versiune îmbunătăţită a celei care a trimis pe suprafaţa Lunii o sondă de concepţie indiană, în august 2023.

Înainte de India, doar Rusia, Statele Unite şi China reuşiseră trimiterea şi asolizarea cu succes a unui dispozitiv pe suprafaţa selenară.

Planuri spaţiale mari pentru China

Lansatorul va transporta satelitul CMS-03, folosit pentru telecomunicaţii, deasupra oceanului şi teritoriului indian. Cu o greutate de 4,4 tone, acesta este cel mai greu satelit lansat vreodată de India, a declarat ISRO pe reţeaua X.

Cea mai populată ţară de pe planetă are planuri ambiţioase în domeniul explorării spaţiale. După plasarea unei sonde pe orbita Marte, în 2014, şi asolizarea unui rover pe Lună, în 2023, ISRO intenţionează să trimită un astronaut pe orbită, prin mijloace proprii, în 2027.

Premierul indian Narendra Modi, la rândul său, a anunţat intenţia de a trimite un astronaut indian pe Lună până în 2040.