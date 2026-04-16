Într-o rugăciune la Pentagon, Pete Hegseth a citit un verset biblic fake din filmul Pulp Fiction

Secretarul apărării SUA a comis o nouă gafă majoră – crezând că recită un verset din Biblie, Pete Hegseth l-a citat, de fapt, pe Quentin Tarantino.

Pete Hegseth a recitat un verset fals din Biblie în timpul unei rugăciuni la Pentagon. E vorba de un text recitat de personajul Jules Winnfield în filmul „Pulp Fiction” al lui Quentin Tarantino.

Versetul, o versiune modificată a lui Ezekiel 25:17 este recitat cu vervă în Pulp Fiction de actorul Samuel L. Jackson, iar Pete Hegseth l-a preluat și el, fără să știe că nu e vorba de un citat real din Scriptură.

Hegseth le-a spus celor reuniți la Pentagon pentru rugăciune că versetul a fost recitat de misiunea de căutare și salvare (CSAR)„Sandy One” din Iran – „Ei îi spun CSAR 25:17, cred că cu scopul de a reflecta asupra versetului Ezekiel 25:17”, a spus Hegseth.

People Ask if Pete Hegseth Just Quoted Quentin Tarantino’s Version of Bible? ? pic.twitter.com/oUSWsSnBaM — NEXTA (@nexta_tv) April 16, 2026

După ce le-a cerut celor prezenți să se roage cu el, Hegseth a citit apoi textul – „Calea aviatorului căzut este asediată din toate părțile de inegalitățile egoiștilor și de tirania oamenilor malefici. Binecuvântat e cel care în numele camaraderiei și datoriei îi păstorește pe cei pierduți prin valea întunericului, pentru că el adevărat este paznicul fratelui lui și descoperitorul copiilor pierduți.

Și am să vă lovesc cu mare răzbunare și cu furioasă mânie pe cei care încercați să-l capturați și să-l distrugeți pe fratele meu și vei ști că semnul meu este Sandy One atunci când răzbunarea mea se abate asupra ta. Amin”.

Ce a citit Hegseth este o copie aproape cuvânt cu cuvânt a replicii lui Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) din celebrul film Pulp Fiction (1994).

Quentin Tarantino a preluat „versetul” dintr-un film cu arte marțiale japonez din 1973 – „Bodyguard Kiba”.

Pasajul biblic real Ezekiel 25:17 sună în felul următor conform Bibliei protestante (ediția regelui Iacob) – „Și voi abate o mare răzbunare asupra lor cu dojană furioasă și vor ști că eu sunt Domnul lor când îmi voi abate răzbunarea asupra lor” – e vorba de o declarație de retribuție divină împotriva filistinilor.

În Pulp Fiction, Jules Winnfield recită acest pasaj înainte de a-l executa cu sânge rece pe un partener de „afaceri” al șefului său mafiot.