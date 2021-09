Inundații masive în Franța, cu cel puțin doi dispăruți și camioane blocate de viituri pe autostradă

Zona a fost plasată sub cod roșu de inundații încă de dimineață.

Furtuna puternică și precipitațiile abundente au confirmat pe deplin avertismentul serviciilor de specialitate.

În orașul Saint-Dionisy au căzut precipitații la nivelul a 183 de milimetri în două ore.

Este echivalentul a două luni de ploaie în condiții normale.

Câteva clădiri s-au prăbușit parțial și mai multe persoane au fost rănite.

Porțiunea de autostradă A9 între Nimes și Montpellier a fost închisă traficului iar traficul feroviar între cele două orașe a fost, de asemenea, întrerupt.

Imagini postate pe rețelele sociale arată mai multe camioane blocate pe autostradă, cu apa ajungând până la geamul cabinei șoferilor.

23 de oameni au fost salvați din mașinile inundate aproape complet.

#BREAKING

Heavy rains cause flooding in southern France



Emergency services had to intervene to rescue flooded trucks in #France. The #A9 motorway is cut between #Nîmes & #Gallargues. The tracks remain flooded & the emergency services intervene#Flood #BreakingNews pic.twitter.com/e2Ml6Oq6yg