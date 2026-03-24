Investitorul care a prezis bula imobiliară din 2008 dezvăluie că Trump e îngrozit de prăbușirea burselor: “E ca o kriptonită”

Cea mai mare slăbiciune a lui Donald Trump în contextul războiului împotriva Iranului este teama de scăderea prețurilor acțiunilor, spune legendarul investitor Michael Burry, potrivit Business Insider.

„Piața bursieră este kriptonita lui Trump”, a scris investitorul faimos după publicarea cărții „The Big Short”.

Scopul președintelui în a purta război cu Iranul s-a transformat de la “revoluție” la “o ieșire înainte ca piața să se prăbușească prea tare”, a continuat Burry.

Investitorul a reacționat astfel la vestea că Trump lua în considerare „încheierea” campaniei militare americane împotriva Iranului după ce a distrus o mare parte din capacitățile de rachete ale țării și a protejat aliații americani din Orientul Mijlociu.

„Și petrolul iranian poate fi vândut din nou pentru că piața bursieră a scăzut”, a comentat Burry în nota sa, atașând o altă știre conform căreia SUA permiteau vânzarea de produse petrochimice iraniene care fuseseră deja încărcate pe nave maritime, în încercarea de a tempera creșterea prețurilor petrolului.

Într-o notă ulterioară, Burry a scris: „Trump dă ultimatum privind Strâmtoarea Ormuz. I-ar plăcea să câștige acest lucru înainte de deschiderea pieței. Ceea ce s-a schimbat față de vineri este că războiul s-a terminat în esență, nu sunt sigur.”

Indicele bursier american de referință, S&P 500, a depășit 7.000 de puncte pentru prima dată la sfârșitul lunii ianuarie. Acesta a scăzut cu aproximativ 6% de atunci, sub 6.600 de puncte la închiderea bursei de luni.

Merită menționat faptul că scăderea reflectă și un exod al acțiunilor software, cum ar fi Adobe, în scădere cu aproape 30% în acest an, deoarece investitorii se tem că clienții își vor anula abonamentele și vor folosi în schimb instrumente de inteligență artificială.

Conflictul dintre Iran, SUA și Israel a provocat perturbări masive ale fluxurilor de petrol și gaze naturale prin Strâmtoarea Ormuz, o rută de transport cheie.

Combinate cu atacurile asupra infrastructurii energetice din regiune, acestea au alimentat o creștere de 66% a prețului țițeiului Brent și o creștere de aproape 60% a prețului țițeiului West Texas Intermediate de la începutul acestui an, la aproximativ 100 de dolari, respectiv 90 de dolari.

Creșterea prețurilor la gaze a agravat criza accesibilității din SUA înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie și a reaprins temerile legate de inflație, care ar putea împiedica Rezerva Federală să reducă și mai mult ratele dobânzilor.

Mai mult, Trump a candidat în mod explicit la președinție cu promisiunea de a pune „America pe primul loc” și de a nu implica SUA în conflicte de ani de zile, cum ar fi războaiele din Iran și Afganistan.

Burry, care a trecut de la conducerea unui fond speculativ la scrierea pe Substack la sfârșitul anului trecut, a spus anterior că „kriptonita lui Trump este piața bursieră americană”, adăugând că: „Nimic altceva nu-l atinge”.

Alți investitori au observat reticența președintelui de a face față respingerii severe a pieței față de politicile sale și au căutat să profite de acest model prin așa-numita tranzacție TACO: Trump se retrage întotdeauna.

Burry este cunoscut pentru prezicerea și profitul obținut de pe urma prăbușirii bulei imobiliare de la mijlocul anilor 2000, după ce pariul său masiv contrar a fost relatat în cartea și filmul „The Big Short”.