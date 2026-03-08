Iranul ameninţă că va lovi infrastructura petrolieră regională dacă Israelul continuă să-i bombardeze sectorul energetic

Atacurile asupra depozitelor de combustibil din capitala iraniană au provocat incendii masive și nori groși de fum care au acoperit orașul, în timp ce conflictul dintre SUA, Israel și Iran continuă să escaladeze în regiune. sursa foto: Getty

Iranul avertizează că ar putea lovi infrastructura petrolieră din regiune dacă Israelul continuă bombardamentele asupra sectorului energetic iranian, în contextul în care capitala Teheran a fost acoperită de fum după atacuri asupra unei rafinării și a unor depozite de combustibil, relatează AFP, citată de Agerpres.

Amenințarea a fost transmisă duminică de cartierul general Khatam al-Anbiya, comandamentul forțelor armate iraniene.

„Guvernele ţărilor islamice trebuie să avertizeze cât mai repede America criminală şi regimul sionist sălbatic împotriva unor astfel de acţiuni laşe şi inumane”, a transmis cartierul general Khatam al-Anbiya.

Comandamentul militar iranian a avertizat că, în cazul în care atacurile asupra infrastructurii energetice vor continua, Iranul ar putea reacționa prin acțiuni similare împotriva instalațiilor petroliere din regiune.

„În caz contrar, măsuri similare vor fi luate în regiune, iar dacă puteţi suporta petrolul la preţul de peste 200 de dolari barilul, continuaţi cu acest joc”, a adăugat acesta.

Duminică dimineață, Teheranul s-a trezit acoperit de un nor toxic format din fum și ploaie, după ce aviația israeliană a lovit pentru prima dată depozite de combustibil din capitala iraniană și o rafinărie.

În timp ce Statele Unite și Israelul continuă bombardamentele asupra Iranului, Teheranul răspunde cu atacuri de represalii, lansând drone și rachete împotriva Israelului și a unor interese americane din zona Golfului.

Corpul Gărzilor Revoluționare, forța militară ideologică a regimului iranian, a anunțat, duminică seara, că a lansat un nou val de rachete către Israel, vizând capitala Tel Aviv, deșertul Negev din sudul țării, dar și baze aeriene americane din regiune.

La rândul său, armata israeliană a anunțat că a desfășurat duminică după-amiază o nouă serie de atacuri aeriene pe scară largă asupra unor obiective din Iran. Printre țintele lovite s-au numărat aproximativ 50 de buncăre în care era stocată muniție, precum și cartierul general al forțelor spațiale iraniene, structura care controlează satelitul de monitorizare „Khayyam”.

Potrivit bilanțurilor comunicate de autoritățile locale, atacurile aeriene israeliene și americane asupra Iranului au provocat până acum peste 1.300 de morți, în timp ce represaliile iraniene cu drone și rachete asupra Israelului s-au soldat cu zece victime.