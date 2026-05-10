Israelul a ridicat o bază secretă în deșertul irakian înainte de războiul cu Iranul. A fost descoperită de un cioban

Israelul a instalat o bază militară secretă în deșertul irakian din provincia Anbar înainte de declanșarea războiului cu Iranul, cu scopul de a asigura acoperire aeriană operațiunilor sale, dezvăluie The Wall Street Journal, citând surse americane. Baza, care găzduia forțe speciale și unități de căutare-salvare, nu a fost descoperită de serviciile de securitate irakiene, ci de un cioban care a observat mișcări de elicoptere și focuri de armă în zonă, scrie Euronews.

Operațiunea a avut loc în februarie, baza din provincia Anbar găzduind forțe speciale și unități israeliene de căutare-salvare, pregătite pentru eventualitatea doborârii unor avioane de luptă deasupra Iranului.

Conform raportului, Tel Aviv-ul și-a oferit serviciile bazei secrete după ce un avion american F-15 a fost doborât lângă Isfahan, însă forțele americane au refuzat și au efectuat salvarea piloților pe cont propriu, în timp ce Israelul a desfășurat raiduri aeriene paralele pentru securizarea zonei.

Cum a fost descoperită baza?

Într-un detaliu surprinzător, baza nu a fost identificată de agențiile de securitate irakiene, ci de un cioban din zonă care a observat activitate militară neobișnuită – inclusiv mișcări de elicoptere și focuri de armă – și a raportat-o autorităților. Forțele irakiene au lansat o anchetă de urgență, însă Israelul a acționat rapid și a desfășurat lovituri aeriene intensive, în urma cărora un soldat irakian a fost ucis.

La momentul respectiv, Irakul a pus sub semnul întrebării circumstanțele incidentului și a considerat Statele Unite responsabile pentru atac. Qais al-Mohammadi, comandantul adjunct al operațiunilor armatei irakiene, a declarat: „Această operațiune iresponsabilă a fost desfășurată fără coordonare sau aprobare.”

Un alt oficial militar irakian și-a exprimat însă neliniștea într-un mod diferit: „Se pare că o forță era prezentă la sol înainte de lovitura aeriană, susținută din aer și operând dincolo de capacitățile unităților noastre.”

Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene israeliene, Tomer Bar, afirmase anterior că forțele speciale desfășurau „operațiuni excepționale” în timpul confruntării cu Iranul, fără a oferi detalii suplimentare.

De ce tocmai deșertul irakian?

Un expert în informații a explicat că deșertul din vestul Irakului este un mediu ideal pentru baze secrete datorită întinderii sale vaste și populației extrem de rare, adăugând: „Era esențial ca Bagdadul să efectueze recunoașteri și inspecții înainte de orice mișcare.”

Acest deșert, care se întinde la vest de Eufrat în provincia Anbar și se leagă de deșerturile Siriei și Iordaniei, este o zonă extrem de aridă, locuită de beduini, și acoperă aproximativ 23% din teritoriul Irakului.

Regiunea include orașele al-Qaim, Anah, Hit și Rutba și este considerată una dintre cele mai bogate zone ale Irakului în resurse naturale, cu rezerve confirmate de fosfați estimate la aproximativ două miliarde de tone, precum și sulf liber, nisip de siliciu și gaze naturale.

Aceste dezvăluiri survin pe un fundal politic și militar extrem de complex, în condițiile în care Bagdadul se străduiește să mențină un echilibru fragil între cei doi aliați cei mai puternici: Washingtonul și Teheranul.

În cadrul acestui echilibru precar, Statele Unite continuă să exercite presiuni asupra Irakului pentru dezarmarea grupărilor susținute de Iran, pe care Washingtonul le desemnează drept organizații teroriste. Aceste grupări vizează interese americane pe teritoriul irakian, de la ambasada din Bagdad la facilități diplomatice și logistice, și până la exploatările petroliere operate de companii străine.