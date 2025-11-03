Israelul amenință că își va intensifica atacurile în Liban. "Hezbollah să nu se joace cu focul"

2 minute de citit Publicat la 00:10 03 Noi 2025 Modificat la 00:10 03 Noi 2025

Guvernul israelian a transmis că își va intensifica atacurile împotriva Hezbollah în sudul Libanului, la o zi după ce ministerul libanez al sănătății a raportat că patru persoane au fost ucise într-un atac aerian israelian, potrivit The Guardian.

În ciuda armistițiului din noiembrie 2024, Israelul menține trupe în cinci zone din sudul Libanului și a continuat atacurile regulate.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a acuzat guvernul libanez că amână eforturile de desființare a Hezbollah.

„Hezbollah se joacă cu focul, iar președintele Libanului amână o soluție”, a declarat Katz într-un comunicat. „Angajamentul guvernului libanez de a dezarma Hezbollah și de a-l elimina din sudul Libanului trebuie pus în aplicare. Aplicarea maximă a legii va continua și chiar se va intensifica - nu vom permite nicio amenințare la adresa locuitorilor din nord.”

Amenințările lui Katz au venit în contextul în care Forțele de Apărare Israeliene au confirmat că au efectuat un atac aerian în sudul Libanului peste noapte, despre care au spus că a ucis patru membri ai Forței de elită Radwan a grupării militante.

Potrivit armatei, atacul din orașul Kfar Reman l-a vizat pe șeful logisticii unității, care, deși nu a fost numit, se spune că a fost implicat în transferul de arme și în „încercări de a restabili infrastructura teroristă” din sudul Libanului.

IDF a declarat că ceilalți trei bărbați uciși erau, de asemenea, membri ai Forței Radwan și că activitățile lor au încălcat armistițiul.

Guvernul din Liban, acuzat că permite înarmarea Hezbollah

Gruparea Hezbollah, susținută de Iran, a fost grav slăbită în urma ostilităților cu Israelul, dar rămâne înarmat și rezilientă financiar. În septembrie 2024, Israelul l-a ucis pe liderul de lungă durată al grupării, Hassan Nasrallah, împreună cu mulți alți lideri de rang înalt pe parcursul războiului.

Conform termenilor armistițiului mediat de SUA din noiembrie, Libanul a fost de acord că doar forțele de securitate de stat vor avea voie să poarte arme - un angajament care, în esență, prevedea dezarmarea completă a Hezbollah.

De atunci, Beirutul a fost supus unei presiuni crescânde din partea SUA, Arabiei Saudite și a rivalilor interni ai Hezbollah pentru a pune în aplicare această promisiune. Potrivit unor surse din armata libaneză citate de Reuters, forțele de securitate au detonat atât de multe depozite de arme ale Hezbollah încât au rămas fără explozibili. Chiar și așa, armata a trebuit să navigheze printr-un echilibru delicat, căutând să respecte acordul din noiembrie fără a reaprinde tensiunile interne.

Odată puterea politică și militară dominantă în Liban, Hezbollah a fost grav slăbit de războiul Israelului de anul trecut, care a ucis mii de luptători ai săi și pe Nasrallah. Conflictul a lăsat, de asemenea, peste 1.100 de femei și copii morți și a devastat mari părți din sudul și estul Libanului.

Îngrijorări privind un nou conflict

De atunci, Hezbollah s-a angajat public să respecte armistițiul, abținându-se de la atacuri asupra Israelului și neopunându-se confiscării depozitelor de arme fără pilot din sud. Totuși, grupul insistă că clauza de dezarmare se aplică doar sudului Libanului și a sugerat că un nou conflict este posibil dacă Israelul acționează pe scară largă împotriva sa.

Joi, trupele terestre israeliene au efectuat un alt raid mortal în sudul Libanului, determinându-l pe președintele libanez, Joseph Aoun, să ordone armatei să se confrunte cu astfel de incursiuni.

Aoun solicitase discuții cu Israelul la mijlocul lunii octombrie, după ce președintele american, Donald Trump, a ajutat la negocierea unui armistițiu în Gaza. Dar Aoun a acuzat ulterior Israelul că a răspuns ofertei sale prin intensificarea atacurilor aeriene.