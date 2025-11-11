Jaf la Muzeul Naţional din Damasc: 6 statui din epoca romană au fost furate. Un hoţ ar fi rămas în interiorul clădirii până seara

Publicat la 23:21 11 Noi 2025

Oficialii nu au oferit nicio descriere suplimentară a obiectelor furate. Sursa colaj foto: Facebook/The National Museum Of Damascus

Şase statui din epoca romană au fost furate din Muzeul Naţional din Damasc, una dintre cele mai vechi instituţii culturale din Orientul Mijlociu, care găzduieşte o colecţie ce ilustrează patrimoniul arheologic şi artistic al Siriei, a informat Reuters şi CBC News. O sursă din cadrul muzeului a declarat că un hoţ a spart o vitrină de sticlă luni şi ar fi rămas în interiorul clădirii până seara. Anunţul despre lovitura dată la Muzeul Naţional din Damasc a fost făcut marţi, au relatat jurnaliştii de la The New York Times.

Jaful a fost descoperit luni dimineață, când personalul a găsit o ușă a muzeului spartă din interior, potrivit unui oficial de la Ministerul Culturii din Siria, care a vorbit sub protecţia anonimatului.

Cele şase statui din epoca romană furate se numără printre cele mai vechi și mai valoroase artefacte din colecția Muzeului Naţional din Damasc, a mai precizat oficialul, ceea ce pare a fi cea mai mare pierdere unică de antichități de când președintele Bashar al-Assad a fost înlăturat de rebeli anul trecut.

Autorităţile au deschis o anchetă privind jaful care a vizat "o serie de statui arheologice și obiecte de colecție rare", a anunţat şeful securităţii interne din Damasc, Osama Mohammad Khair Atkeh. New York Times a mai relatat că oficialii nu au oferit nicio descriere suplimentară a obiectelor furate.

Osama Mohammad Khair Atkeh, citat de agenţia naţională de presă SANA, a precizat că echipe specializate desfăşoară operaţiuni de căutare şi urmărire pentru a-i prinde pe cei responsabili şi a recupera artefactele furate.

Paznicii şi responsabilii ai Muzeului Naţional din Damasc sunt audiaţi pentru a fi stabilite circumstanţele incidentului, a mai adăugat Osama Mohammad Khair Atkeh.

Înfiinţat în 1919, Muzeul Naţional din Damasc a fost închis în 2012 din cauza luptelor din capitală la începutul războiului civil din Siria. Acesta a fost redeschis parţial în 2018 şi şi-a reluat activitatea completă în ianuarie 2025, la o lună după ce rebelii l-au înlăturat de la putere pe fostul preşedinte Bashar al-Assad.