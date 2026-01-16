Japonia şi SUA au stabilit să fabrice împreună rachete şi echipamente militare, după ce tensiunile dintre Tokyo şi China au crescut

Tokyo şi Washington au convenit vineri să îşi consolideze producţia comună de echipamente de apărare, inclusiv rachete, şi să îşi extindă prezenţa militară în apele de sud-vest ale Japoniei, în contextul în care China îşi intensifică presiunea asupra vecinului său asiatic, notează Agerpres.
Acordul a fost încheiat după o întâlnire la Washington între ministrul apărării japonez, Shinjiro Koizumi, şi omologul său american, Pete Hegseth, în cadrul căreia aceştia au planificat de asemenea să-şi consolideze cooperarea în domeniul lanţurilor de aprovizionare, inclusiv pentru minerale critice.
Tensiunile diplomatice au crescut între Japonia şi China de când noua şefă a guvernului japonez, Sanae Takaichi, a sugerat în noiembrie anul trecut că Tokyo ar putea interveni militar dacă Beijingul ar ataca Taiwanul, aminteşte AFP. China, care revendică suveranitatea asupra insulei, a ripostat prin restricţionarea exporturilor către Japonia de produse care ar putea avea aplicaţii militare, alimentând îngrijorările la Tokyo cu privire la capacitatea Beijingului de a bloca aprovizionarea cu pământuri rare, considerate vitale.
În timp ce "mediul de securitate se deteriorează rapid" în Asia, "cei doi miniştri au reafirmat că alianţa Japonia-SUA rămâne absolut de neclintit", potrivit unui comunicat emis de Ministerul Apărării din Japonia.
Cei doi miniştri vor totodată să consolideze producţia comună de rachete aer-aer şi interceptoare sol-aer şi s-au angajat să dezvolte "exerciţii comune mai sofisticate şi practice în diverse puncte, inclusiv în regiunea de Sud-Vest", se arată în comunicat.
Consolidarea apărării în regiunea numită "Sud-Vest"
Consolidarea apărării în regiunea numită "Sud-Vest", care include insula subtropicală Okinawa, este o prioritate pentru Japonia. Okinawa, care găzduieşte majoritatea bazelor militare americane din Japonia, este o bază operaţională avansată cheie a SUA pentru monitorizarea Chinei, a strâmtorii Taiwan şi a peninsulei coreene.
Tokyo îşi majorează cu regularitate cheltuielile militare, iar în decembrie guvernul Takaichi a aprobat un buget record pentru apărare de circa 49 de miliarde de euro.
Pete Hegseth a salutat vineri acest efort, vorbind de "realism pragmatic", o "abordare practică" şi "bun simţ care uneşte interesele noastre naţionale vitale", potrivit Departamentului de Război al SUA, cum a fost redenumit recent Departamentul Apărării.
Întâlnirea a fost precedată de un antrenament matinal la o sală de sport militară. "Antrenamentul în stil american a fost foarte dificil", a scris Koizumi pe X. "Dar am făcut tot posibilul să-l duc la bun sfârşit, repetându-mi: 'Toate acestea sunt pentru consolidarea alianţei Japonia-SUA'".