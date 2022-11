Kievul, precizări privind negocierile cu Moscova, după ultimele declarații de la Kremlin

Afirmația vine de la Mihailo Podoliak, consilier de rang înalt al președinției ucrainene, citat de presa internațională.

Acesta reconfirmă că autoritățile ucrainene sunt pregătite să discute, dar nu cu Vladimir Putin.

"Important: Ucraina nu a refuzat niciodată să negocieze. Poziția noastră de negociere este cunoscută și deschisă", afirmă Podoliak într-un mesaj postat pe Twitter.

El a arătat însă că Rusia trebuie mai întâi să-și retragă trupele din Ucraina.

"Este Putin gata să facă asta? Evident că nu. Așadar, suntem constructivi în aprecierea noastră: vom discuta cu următorul lider (al Rusiei)", a concluzionat oficialul ucrainean.

Important: Ukraine has never refused to negotiate. Our negotiating position is known and open.



1. First, RF withdraws troops from ??

2.After everything else



Is Putin ready? Obviously not. Therefore, we are constructive in our assessment: we will talk with the next leader of RF.