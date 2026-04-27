Kim Jong Un a oferit un „banchet de consolare” rudelor nord-coreeenilor uciși în Ucraina. „Le urăm să se bucure de o viață fericită”

2 minute de citit Publicat la 11:17 27 Apr 2026 Modificat la 11:17 27 Apr 2026

Kim Jong Un a oferit un banchet separat și delegației ruse, conduse de ministrul Apărării, Andrei Belousov, aflată la Phenian. Foto: Profimedia Images

Ministerul Apărării din Coreea de Nord a organizat „un banchet de consolare” pentru rudele și familiile militarilor nord-coreeni uciși în războiul din Ucraina, informează agenția de presă a Phenianului, KCNA.

„Vorbitorii și-au exprimat sincerele condoleanțe familiilor îndoliate ale veteranilor operațiunii militare speciale a Armatei Populare Coreene, care au apărat cu curaj demnitatea sacră și onoarea țării noastre cu viețile lor prețioase și nobile. Ei au menționat că tovarășul Kim Jong Un a dedicat mari eforturi și semne sufletelor nobile și faptelor nobile ale martirilor care nu au ezitat să-și sacrifice tinerețea și viețile i puterea și viitorul prosper al țării noastre”, se arată într-un comunicat de presă.

De asemenea, oficialii nord-coreeni „au urat tuturor familiilor martirilor să se bucure de o viață fericită și plină de satisfacție sub atenția specială a Partidului și a guvernului”.

Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a reafirmat sprijinul Phenianului pentru invazia Rusiei în Ucraina, promiţând să ajute Moscova să obţină victoria în "războiul său sfânt", a relatat luni presa de stat, citată de AFP și preluată de Agerpres.

Această declaraţie vine în contextul în care o serie de oficiali ruşi de rang înalt au vizitat Phenianul în ultimele zile, între care ministrul apărării rus, Andrei Belousov, care s-a întâlnit duminică cu Kim Jong Un.

Coreea de Nord „va sprijini pe deplin, ca întotdeauna, politica Federaţiei Ruse care vizează apărarea suveranităţii naţionale, a integrităţii teritoriale şi a intereselor de securitate”, i-a declarat Kim Jong Un lui Belousov, potrivit agenţiei de ştiri nord-coreene KCNA.

Liderul nord-coreean şi-a exprimat „convingerea că armata şi poporul rus vor obţine, fără îndoială, victoria în acest război sacru şi drept”.

Ambele părţi au indicat că au discutat despre consolidarea legăturilor militare, Belousov afirmând că Moscova este pregătită să semneze un plan de cooperare care acoperă perioada 2027-2031.

„Exploziile eroice, sinucigașe, alese fără ezitare de tinerii soldați”: Circa 2.000 de militari nord-coreeeni au murit în Kursk

Kim Jong Un, Andrei Belousov şi preşedintele Dumei de Stat a Rusiei, Veaceslav Volodin, au participat, de asemenea, la inaugurarea unui memorial în onoarea soldaţilor nord-coreeni ucişi în Ucraina.

Ceremonia, care a inclus un concert, focuri de artificii şi un survol aerian, a avut loc pentru a marca prima aniversare a eliberării regiunii Kursk din Rusia, care fusese parţial ocupată timp de luni de zile de forţele ucrainene.

Într-un discurs, Kim a declarat că relaţiile cu Rusia trebuie consolidate până când aceasta va deveni un bastion puternic şi unificat.

Preşedintele rus Vladimir Putin, la rândul său, i-a trimis o scrisoare lui Kim în care îşi exprimă recunoştinţa faţă de „curajoşii soldaţi” nord-coreeni care au participat la operaţiunile militare din Kursk şi le-a adus un omagiu celor care au murit, potrivit Kremlinului şi KCNA, relatează EFE.

Publicul a fost mişcat de reprezentările „bătăliilor sângeroase”, precum şi de „luptele corp la corp care sfidează moartea şi exploziile eroice, sinucigaşe, alese fără ezitare de tinerii soldaţi”, a relatat KCNA.

Coreea de Nord a trimis mii de soldaţi, precum şi rachete şi muniţii, pentru a sprijini Rusia în războiul său împotriva Ucrainei. Coreea de Sud estimează că aproximativ 2.000 de nord-coreeni au fost ucişi în conflict.