Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă l-au felicitat pe Trump după ce a câștigat alegerile din SUA: „O victorie istorică”

Preşedintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu și președintele Senatului, Nicolae Ciucă, l-au felicitat pe Donald Trump, după ce a câștigat alegerile prezidențiale din SUA.

„Felicitări, preşedinte ales Donald Trump, pentru victoria ta! România este un aliat strategic puternic şi angajat al SUA. Prin eforturile noastre comune vom aduce pace şi prosperitate atât pentru ţările noastre, cât şi nu numai, apărând interesele noastre comune”, a scris şeful statului român pe platforma X (fostă Twitter).

Congratulations, president-elect @realDonaldTrump, for your victory! #Romania is a strong and committed Strategic Ally of the US. Through our joint ?? - ?? efforts, we will bring peace and prosperity for both our countries and beyond, defending our common interests.