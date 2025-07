Kremlinul contrazice SUA în privinţa negocierilor de pace cu Ucraina: "Nimeni nu amână nimic"

Kremlinul l-a contrazis marţi pe trimisului special al preşedintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellog, care afirma că Rusia trage de timp în privinţa negocierilor de pace. Moscova susţine că respectă toate înţelegerile convenite până în prezent în cadrul discuţiilor, scrie Agerpres.



Emisarul principal al lui Trump pentru Ucraina a declarat luni că "Rusia nu poate continua să tragă de timp şi în acelaşi timp să bombardeze obiective civile în Ucraina".



Întrebat despre aceste remarci, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marţi că Rusia este recunoscătoare echipei lui Trump pentru că a contribuit la facilitarea discuţiilor, dar că Moscova nu blochează convorbirile.

"Nimeni nu tergiversează (N.r. - amână) nimic aici", a afirmat Peskov în conferinţa sa de presă zilnică.



"Suntem în mod firesc interesaţi în atingerea obiectivelor operaţiunii militare speciale (aşa cum numeşte Rusia războiul său în Ucraina) prin mijloace politice şi diplomatice. Prin urmare, nu suntem interesaţi să tergiversăm nimic aici", a adăugat Peskov.



El a indicat că termenii celei de-a treia runde de negocieri ruso-ucrainene nu au fost conveniţi încă.



"Kremlinul a început să justifice întârzierea negocierilor cu privire la Ucraina în spirit "orwellian", dând vina pe Kiev şi Washington pentru acest lucru", a declarat cu o zi în urmă Keith Kellogg, citat de The Moscow Times.



"Afirmaţiile Rusiei conform cărora SUA şi Ucraina sunt cele care tergiversează negocierile de pace sunt nefondate. Facem apel la o încetare a focului neîntârziată şi trecerea la discuţii trilaterale pentru a pune capăt războiului", a transmis Kellogg într-un mesaj pe platforma X.

