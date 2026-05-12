Kuweitul anunţă că a dejucat o tentativă de „infiltrare” a Gardienilor Revoluţiei din Iran

1 minut de citit Publicat la 20:36 12 Mai 2026 Modificat la 20:54 12 Mai 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Ministerul de Interne din Kuweit a anunţat, marţi, că patru persoane arestate la începutul lui mai în timp ce încercau să pătrundă în ţară pe cale maritimă au „mărturisit” că fac parte din corpul Gardienilor Revoluţiei din Iran, relatează AFP, citată de Agerpres.

Cei patru bărbaţi, doi colonei de marină, un căpitan şi un locotenent, au mărturisit că au fost însărcinaţi de armata ideologică a regimului iranian „să se infiltreze pe insula Bubiyan”, au anunțat autoritățile kuweitiene într-un comunicat publicat de agenţia naţională, Kuna.

Ei au încercat să ajungă pe această insulă, cea mai mare din Kuweit şi apropiată de coastele iraniene, „vineri, 1 mai, la bordul unui vas de pescuit special închiriat pentru a desfăşura acţiuni ostile împotriva Kuweitului”, se precizează în comunicat.

În urma schimbului de focuri cu forţele armate kuweitiene staţionate pe insulă, un militar kuweitian „a fost rănit” şi doi membri ai Gardienilor Revoluţiei au reuşit „să fugă”, potrivit aceleiaşi surse.

Diplomația din Kuweit a anunţat, marți, că l-a convocat pe ambasadorul iranian în ţară, Mohammad Toutounji, „căruia i-a fost înmânată o scrisoare de protest în urma infiltrării pe insula Bubiyan a unui grup armat aparţinând Gardienilor Revoluţiei şi a angajării sale în înfruntări cu forţele armate kuweitiene”.

Ministerul, care denunţă un „act ostil” iranian şi o „atingere flagrantă” adusă suveranităţii sale, afirmă că Kuweitul îşi rezervă pe deplin „dreptul de a se apăra”.

Este a patra convocare a ambasadorului iranian în Kuweit după ce Iranul a început să atace monarhiile din Golf aliate SUA, ca represalii la războiul din Orient.

Pe 3 mai, Ministerul apărării kuweitian a anunţat că a reţinut patru persoane care încercau să intre în Kuweit pe mare.

De la începutul războiului, autorităţile din Kuweit şi-au înmulţit operaţiunile împotriva persoanelor sau organizaţiilor suspectate că au legături cu regimul iranian sau că-l susțin.

La jumătatea lui aprilie, 24 de persoane au fost arestate în Kuweit pentru finanţarea de entităţi „teroriste”, potrivit autorităților din Kuweit, o sursă din domeniul securităţii precizând că cinci foşti parlamentari fac parte dintre cei implicaţi.

În martie, Kuweitul a arestat şase persoane suspectate de legături cu Hezbollah, în cadrul unei anchete asupra unor planuri de „asasinate” în ţară.

Hezbollah a dezminţit deja în mai multe rânduri orice prezenţă în Kuweit.