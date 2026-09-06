La 1050 de ani de la moartea sa, un mare împărat a fost reînhumat în Germania. Sicriul este din titan, cu foiţe de aur

Noul sicriu al împăratului Otto cel Mare are o lungime de aproape un metru şi studiile arată că poate rezista peste un mileniu. Sursa foto: Profimedia Images

Împăratul Otto I, supranumit "Otto cel Mare", a fost din nou înmormântat în Catedrala din oraşul german Magdeburg, la mai bine de 1.050 de ani de la moartea sa. Rămășițele conducătorului medieval au fost depuse într-un sicriu din titan, conceput special, și reînhumate cu onoruri, relatează Medievalists. La realizarea coşciugului s-au folosit şi foiţe de aur, dar şi argint fin.

Ceremonia de reînhumare a avut loc în urmă cu şase zile, marcând astfel finalizarea unui amplu proiect de conservare și cercetare arheologică la mormântul său.

"Ceea ce noi trăim astăzi (n.r.: marţi) este un moment foarte rar. Facem istorie mondială. Înmormântăm un mare rege și împărat care a trăit cu mult înaintea timpului nostru, iar locul nu ar putea fi mai potrivit", a declarat Wolfram Weimer, ministrul de stat pentru cultură și mass-media al Germaniei.

Otto I, care a domnit ca rege al Franciei de Est începând din anul 936 și a fost încoronat împărat la Roma în 962, a murit în 973. Mormântul său se află în Catedrala din Magdeburg, orașul care a devenit strâns asociat cu domnia și ambițiile sale imperiale.

Reînhumarea din 1 septembrie a fost însoțită de o slujbă ecumenică, la care au participat aproape 600 de invitați. Ulterior, sute de persoane au avut ocazia să treacă pe lângă mormântul încă deschis, înainte ca acesta să fie din nou închis.

Aşezate într-un nou sicriu creat special pentru reînhumare, rămășițele lui Otto I au fost coborâte în sarcofagul de piatră restaurat. După încheierea vizitei publice, locul de veci a fost sigilat din nou cu vechiul său capac din marmură.

Un nou sicriu pentru un împărat medieval

Realizat din titan, noul sicriu al împăratului Otto cel Mare reprezintă un element surprinzător de modern adăugat mormântului medieval. La deschiderea sarcofagului de piatră, specialiștii în conservare au constatat că sicriul istoric din lemn din interior se deteriorase grav, în special în partea inferioară. Prin urmare, a fost necesară înlocuirea acestuia înainte ca rămășițele lui Otto să poată fi reînhumate în mormânt.

În loc să se încerce să se reproducă un sicriu medieval, a fost creat un design contemporan folosindu-se titan, argint fin, aur fin și foiță de aur. Sicriul are aproximativ un metru lungime, cu o ușoară răsucire integrată în capacul său și o bandă aurie care marchează simbolismul regal al obiectului.

Materialele au fost alese, în parte, datorită durabilității lor. Cercetările efectuate în timpul proiectului au indicat că acestea ar putea rezista mult peste încă un mileniu.