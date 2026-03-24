Linia electrică Isaccea-Vulcăneşti, care leagă Moldova de Europa, a fost deconectată. Maia Sandu acuză Rusia

Linia electrică Isaccea-Vulcăneşti a fost deconectată. Maia Sandu acuză Rusia. FOTO: Hepta

Linia electrică Isaccea - Vulcănești a fost deconectată, în noaptea de luni spre marți, în urma atacurilor cu drone ale Rusiei asupra infrastructurii energetice din zona de sud a Ucrainei. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a confirmat, marți, că atacurile s-au soldat cu deconectarea acestei linii electrice cheie a ţării sale cu Europa, notează Agerpres. "Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina constituie o crimă de război și un atac împotriva tuturor", a afirmat Maia Sandu pe X.

Pentru menținerea alimentării cu energie electrică a Republicii Moldova, pe parcursul nopții Moldelectrica, în coordonare cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina, au pus în funcțiune rute alternative de alimentare, inclusiv cele 4 linii de interconexiune de 110kV dintre România și Republica Moldova.

Defecțiunile sunt în curs de remediere, a informat Moldelectrica, operatorul sistemului de transport, citată de Moldpres.

"Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina constituie o crimă de război și un atac împotriva tuturor. Loviturile din timpul nopții au deconectat principala linie de interconectare electrică a R. Moldova cu Europa. Există rute alternative, însă situația rămâne instabilă. Rusia poartă întreaga responsabilitate", a postat Maia Sandu pe X.

Moldelectrica încearcă reconectarea

Moldelectrica a explicat că au fost identificate probleme tehnice pe linie, iar lucrările de intervenție necesită echipe specializate și coordonare cu operatorii de sistem din Ucraina și România.

Potrivit sursei, în paralel cu lucrările de remediere, sunt aplicate măsuri pentru asigurarea continuității alimentării consumatorilor cu energie electrică, astfel încât impactul asupra populației și economiei să fie minim.

Moldelectrica a menționat că procesul de restabilire depinde de complexitatea intervențiilor tehnice și de cooperarea transfrontalieră, fără a indica, deocamdată, un termen exact pentru finalizarea lucrărilor.

În acest context, consumatorii sunt îndemnați să utilizeze energia electrică în mod responsabil, în special în orele de vârf, pentru a reduce presiunea asupra rețelelor.

Radio Chișinău amintește că, la 31 ianuarie, Republica Moldova a trecut printr-o pană masivă de curent, care a afectat mai mult de două treimi din teritoriu, inclusiv o parte importantă a capitalei Chișinău.

Incidentul a fost provocat de o avarie în rețeaua electrică a Ucrainei, care a dus la căderea tensiunii pe linia de Isaccea-Vulcănești-Centrala de la Cuciurgan, principala rută de import a energiei electrice pentru Republica Moldova.

Linia Isaccea-Vulcănești reprezintă un element-cheie al interconexiunii energetice cu România și joacă un rol important în asigurarea stabilității sistemului electroenergetic al Republicii Moldova, în special în condițiile regionale actuale, notează Moldpres.