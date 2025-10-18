Lovitură pentru Franța. Standard & Poor’s i-a retrogradat ratingul de țară din cauza „incertitudinii ridicate” privind finanțele

1 minut de citit Publicat la 14:42 18 Oct 2025 Modificat la 14:43 18 Oct 2025

Standard & Poor’s a retrogradat ratingul de țară al Franței din cauza „incertitudinii ridicate” privind finanțele. FOTO: Getty Images

Agenția Standard & Poor’s a retrogradat ratingul de țară al Franței din cauza „incertitudinii ridicate” privind finanțele publice, după ce guvernul a decis suspendarea reformei pensiilor, scrie Politico.

„În ciuda prezentării în această săptămână a proiectului de buget pentru 2026 în parlament, incertitudinea legată de finanțele guvernului francez rămâne ridicată”, a transmis S&P într-un comunicat, anunțând reducerea ratingului suveran al Franței cu o treaptă, de la AA-/A-1+ la A+/A-1. Perspectiva asociată ratingului este stabilă.

Premierul francez Sébastien Lecornu a supraviețuit joi la două moțiuni de cenzură în parlament, după ce a decis suspendarea legii privind creșterea vârstei de pensionare, o măsură extrem de contestată în ultimele luni.

Suspendarea aplicării legii pensiilor până la următoarele alegeri prezidențiale din 2027 reprezintă o concesie majoră făcută Partidului Socialist. Reforma pensiilor fusese considerată una dintre realizările emblematice ale președintelui Emmanuel Macron.

„Incertitudinea privind finanțele publice rămâne ridicată înaintea alegerilor prezidențiale din 2027”, a subliniat agenția de rating în raportul său. „Un exemplu în acest sens este decizia noului guvern de a suspenda reforma istorică a pensiilor, introdusă inițial în lege în 2023”, a adăugat S&P.

Agenția estimează că economia Franței va crește cu doar 0,7% în 2025, anticipând o „revenire modestă” în 2026.

„Riscurile suplimentare la adresa prognozei noastre de creștere sunt considerabile, mai ales având în vedere posibilitatea ca dobânzile mai mari la împrumuturile guvernamentale să se transmită în costurile de finanțare pentru restul economiei franceze”, a explicat S&P.

„Considerăm că ținta guvernului privind un deficit bugetar general de 5,4% din PIB în 2025 va fi atinsă, însă, în absența unor măsuri suplimentare semnificative de reducere a deficitului, procesul de consolidare bugetară pe termen mediu va fi mai lent decât estimările anterioare”, se mai arată în raport.

După retrogradarea anunțată de S&P, ministrul economiei și finanțelor, Roland Lescure, a reafirmat obiectivul privind deficitul bugetar pentru 2025 și a precizat că proiectul de buget pentru 2026, transmis parlamentului la începutul săptămânii, ar trebui să reducă deficitul la 4,7% din PIB anul viitor.

Cu toate acestea, datoria publică a Franței va continua să crească. S&P estimează că datoria guvernamentală va ajunge la 121% din PIB până în 2028, față de 112% la finalul anului trecut.