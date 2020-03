Hoții au intrat în muzeu luni, în jurul orei 3 dimineața, și au furat o pictura din 1884, intitulată „Primăvara în Grădină”.

Opera de artă era împrumutată muzeului Singer Laren de către muzeul Groninger. Nicio altă operă de artă nu a fost furată din colecția muzeului.

Evert van Os, directorul muzeului, a declarat că este „șocat, nervos și întristat de cele întâmplate”. Muzeul era închis temporar din cauza pandemiei cu coronavirus.

Momentan nu se știe valoarea exactă a operei de artă.

BREAKING: Dutch museum says Vincent Van Gogh painting was stolen in overnight raid. Reports say it was his "Spring Garden" painting that was taken. Ironically, March 30th is Van Gogh's birthday...he would have been 167 today. #2NewsAM #LiveDesk pic.twitter.com/19XWuN00GR