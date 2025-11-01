Lupte aprige pentru “poarta de intrare în Donețk”. Generalul Sîrskîi neagă că orașul Pokrovsk a fost încercuit de trupele ruse

3 minute de citit Publicat la 23:50 01 Noi 2025 Modificat la 23:52 01 Noi 2025

Oleksandr Sîrski, comandantul forțelor armate ucrainene. Foto: Hepta

Comandantul suprem al armatei Ucrainei, generalul Oleksandr Sîrskîi a declarat că trupele ucrainene se confruntă cu o forță rusă puternică, în orașul strategic Pokrovsk, considerat "poarta de intrare în Donețk”, dar a negat afirmațiile rusești că acestea ar fi fost înconjurate sau blocate, potrivit BBC.

El a confirmat că forțe speciale de elită au fost desfășurate pentru a proteja liniile cheie de aprovizionare, care, potrivit unor surse din armată, se aflau toate sub focul rusesc.

Ministerul Apărării de la Moscova a raportat că trupele ucrainene se predau și că 11 dintre forțele lor speciale au fost ucise după aterizarea cu elicopterul, lucru negat de Kiev.

În postările de sâmbătă de pe Telegram, generalul Sîrskîi a declarat că s-a „întors pe front” pentru a asculta personal cele mai recente rapoarte de la comandanții militari aflați la sol în regiunea Donețk de est.

Într-un scurt videoclip, Sîrskîi este văzut studiind hărțile câmpului de luptă cu alți comandanți, inclusiv șeful serviciilor de informații militare ale Ucrainei, Kyrylo Budanov. Nu este clar când și unde a fost înregistrată înregistrarea.

Armata ucraineană desfășoară forțele de elită

Presa ucraineană a relatat anterior că Budanov se afla în regiune pentru a supraveghea personal operațiunea forțelor speciale.

Desfășurarea forțelor speciale sugerează că oficialii de la Kiev sunt hotărâți să încerce să mențină orașul, pe care Rusia încearcă să-l cucerească de mai bine de un an.

Corpul 7 de intervenție rapidă al Ucrainei a declarat sâmbătă că trupele ucrainene „și-au îmbunătățit poziția tactică” în Pokrovsk - dar situația a rămas „dificilă și dinamică”.

Vineri seară, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că apărarea orașului Pokrovsk este o „prioritate”.

Au existat tot mai multe rapoarte despre avansurile rusești în jurul orașului strategic, la vest de Donețk, capitala regională cucerită de Rusia.

Rusia a susținut că a ucis forțele speciale ucrainene care au aterizat în apropierea orașului cu elicopterul.

Imaginile partajate cu agențiile de știri vineri seară par să arate un elicopter ucrainean Black Hawk desfășurând aproximativ 10 soldați în apropierea orașului Pokrovsk, deși locația și data nu au putut fi verificate.

Ministerul rus al Apărării a declarat că a planificat desfășurarea forțelor speciale ale serviciilor secrete militare ucrainene la nord-vest de oraș, ucigând toți cei 11 soldați care au aterizat cu elicopterul.

DeepState, un grup ucrainean de monitorizare open-source, estimează că aproximativ jumătate din Pokrovsk este o așa-numită „zonă gri” în care niciuna dintre părți nu deține controlul deplin.

O sursă militară din Donețk a declarat pentru BBC că forțele ucrainene nu au fost înconjurate, dar liniile lor de aprovizionare erau sub focul trupelor rusești.

Institutul pentru Studiul Războiului, cu sediul în SUA, a declarat că forțele ucrainene au „avansat marginal” în timpul recentelor contraatacuri la nord de Pokrovsk, dar a spus că orașul este „în principal o «zonă gri» contestată”.

Moscova dorește ca Kievul să cedeze regiunile Donețk și Luhansk (cunoscute colectiv sub numele de Donbas) ca parte a unui acord de pace, inclusiv părțile pe care nu le controlează în prezent.

Rusia a lansat o invazie la scară largă a Ucrainei în februarie 2022 și controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, inclusiv peninsula Crimeea, anexată de Moscova în 2014.

De ce este important orașul Pokrovsk

Pokrovsk este un centru cheie de transport și aprovizionare, a cărui capturare ar putea debloca eforturile Rusiei de a prelua restul regiunii.

Dar Kievul consideră, de asemenea, că capturarea sa ar ajuta Rusia în eforturile sale de a convinge SUA că campania sa militară este un succes - și, prin urmare, că Occidentul ar trebui să se conformeze cerințelor sale.

Washingtonul este din ce în ce mai frustrat de eșecul Kremlinului de a avansa cu negocierile de pace - culminând cu impunerea de sancțiuni de către președintele american Donald Trump asupra a doi dintre cei mai mari producători de petrol ruși și anularea planurilor pentru un summit cu președintele Vladimir Putin.

Zelenski a fost de acord public cu propunerea lui Trump de încetare a focului care ar îngheța războiul de-a lungul frontului actual.

Putin refuză să facă acest lucru, insistând asupra cerințelor sale maximaliste de dinaintea invaziei, pe care Kievul și aliații săi occidentali le văd ca o capitulare de facto a Ucrainei.