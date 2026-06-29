Macron cere UE să taxeze mai aspru giganții americani Big Tech ca să nu rămână fără subvențiile europene pentru fermierii francezi

3 minute de citit Publicat la 23:39 29 Iun 2026 Modificat la 23:39 29 Iun 2026

Fiind a treia cea mai îndatorată țară din UE, Franța nu are prea mult spațiu de manevră să-și crească contribuțiile proprii. Foto: Getty Images

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a dat indicații administrației sale să găsească surse noi de taxe pentru bugetul european viitor, care ar urma să aibă în jur de două trilioane de euro, conform informațiilor date de cinci oficiali anonimi, citați de Politico.

Eșecul în a găsi aceste noi forme de finanțare ar însemna că guvernul de la Paris ar fi obligat să trimită mai mulți bani la Bruxelles – dând muniție politică RN-ului extremist, care conduce în sondaje înainte de alegerile prezidențiale din aprilie 2027.

Efortul francezilor vine în condițiile în care guvernele UE nu au reușit să se pună de acord pe un nou pachet pentru fluxuri de finanțare, propus de Comisia Europeană în luna iulie a anului trecut. Acum se caută alternative.

Spre deosebire de alte țări bogate precum Germania sau Olanda, Franța nu are un interes prea mare să taie din bugetul UE, pentru că de acolo vin subvenții generoase pentru puternicul său sector agricol.

Așadar, Macron încearcă să facă presiuni la Bruxelles pentru obținerea de bani pe căi mai „europene” – precum taxarea giganților tech americani și a poluatorilor străini – mai degrabă decât prin metodele clasice – adică de la guvernele naționale.

Fiind a treia cea mai îndatorată țară din UE, Franța nu are prea mult spațiu de manevră să-și crească contribuțiile proprii.

Pachetul inițial de taxare propus de Comisie – inclusiv cu taxe pe emisii de carbon, deșeuri electronice, venituri din țigarete și profituri corporate – s-a lovit de opoziția altor guverne europene care se opun acestui tip de măsuri pentru că ele lovesc disproporționat în industria locală.

În condițiile în care negocierile pentru viitorul buget pe șapte ani avansează lent, echipa lui Macron caută sprijin în Europa pentru taxe „alternative” care ar putea să aibă o șansă mai bună să obțină sprijinul tuturor celor 27 de state membre, spune oficialii care au răspuns la întrebările Politico sub rezerva anonimatului.

Deschiderea de noi fluxuri de venituri reprezintă o condiție obligatorie pentru aprobarea buget ului, spune ministrul francez pentru Europa, Benjamin Haddad.

„Nu ne putem baza doar pe contribuțiile naționale, nimeni nu-și permite așa ceva”.

Chestiunea taxelor rămâne cea mai sensibilă politică în negocieri, iar obținerea unui rezultat este puțin probabilă înainte de etapele finale ale discuțiilor.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, care prezidează reuniunile liderilor europeni, speră să obțină un acord general pe buget până la summitul din decembrie 2026.

„Misiunea Irlandeză”

Costa a dat Irlandei, țara care preia președinția rotativă a Consiliului UE miercuri, sarcina de a accelera negocierile pentru noi taxe înainte de summitul din octombrie.

În timpul unei reuniuni la începutul acestei luni, Consiliul European a cerut Irlandei să „prezinte un pachet ambițios și echilibrat până la Consiliul din octombrie”, conform uneia dintre sursele citate.

Noile fluxuri financiare ar urma să aducă la buget în jur de 400 de miliarde între 2028 și 2034 – adică aproape o cincime din întreg bugetul multianual.

Pentru a rupe blocajul, Parlamentul European a propus noi taxe pe firmele cripto, giganții digitali și jocurile de noroc online, în luna mai. Franța și Spania s-au arătat deschise la a susține ideea.

Dar asta nu e deloc suficient pentru guvernul de la Paris. Franța testează informal entuziasmul pentru o propunere – adusă inițial în discuție de Air France-KLM – pentru înăsprirea obligațiilor climatice pe companiile aeriene străine. Totuși, nu este așteptat ca o astfel de propunere să genereze prea multe noi venituri, spun sursele citate.

„Franța sprijină extinderea acestei dezbateri și vom avea noi propuneri pe subiect în zilele care vor urma”, a spus Haddad, săptămâna trecută.

Pentru Franța, scopul este să evite o dilemă dureroasă – fie plătește mai multe la Uniunea Europeană, fie mai renunță din subvențiile pe care deja le primește.

„Ar vrea să aibă și slănina în pod și porcul gras în bătătură”, a spus unul dintre diplomații europeni citați, făcând referire la Franța.

Un alt diplomat de rang înalt, care provine dintr-o țară în mod tradițional sceptică față de bugete mari, spune că ce face Franța este o „mișcare tactică inteligentă”.

„Se numără (francezii – n . red.) printre cei care înțeleg că fără resurse noi nu poți avea buget”, a spus sursa citată.