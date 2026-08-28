MAE anunţă că doi români au murit în urma incendiului izbucnit în oraşul elveţian Thusis. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe precizează vineri că, în urma finalizării demersurilor de identificare a victimelor incendiului produs în urmă cu o săptămână, în oraşul Thusis din Elveţia, autorităţile elveţiene au informat Ambasada României la Berna cu privire la faptul că printre persoanele decedate se află şi doi cetăţeni români, potrivit Agerpres. Reprezentanţii MAE nu au făcut publice numele, vârstele sau alte date personale ale celor doi români care și-au pierdut viața. Bilanțul tragediei a ajuns la patru morți.

Conform MAE, reprezentanţii misiunii diplomatice menţin situaţia în atenţie, fiind în legătură permanentă cu autorităţile competente, şi sunt pregătiţi să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor.

MAE transmite condoleanţe familiilor celor doi cetăţeni români decedaţi.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Berna: telefon call-center: +41 31 351 05 46 şi +41 31 351 05 47, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center-ului în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice: +41 76 387 50 05.

Incendiul puternic a izbucnit vinerea trecută, pe 21 august, la un restaurant din orăşelul Thusis, în estul Elveţiei, a relatat AFP.

"În noaptea de joi spre vineri, un incendiu important a izbucnit la Thusis. Un restaurant cu locuinţe a fost ars complet. Cinci persoane au fost date dispărute", a anunţat într-un comunicat poliţia din cantonul Grisons.

"Paisprezece persoane au ieşit din clădirea în flăcări. Între ele se află opt răniţi, doi grav, doi moderat şi patru uşor", preciza atunci poliţia.

Potrivit presei elveţiene, una dintre persoanele dispărute a fost găsită, iar bilanţul morţilor se ridică la patru.