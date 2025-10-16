Ce a pățit un pasager după ce avionul său a decolat din România și a fost lovit de fulger. CJUE: "Circumstanțe extraordinare"

Impactul unui fulger asupra unei aeronave constituie o circumstanță extraordinară care poate duce la întârzieri, a decis joi Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), potrivit Agerpres.
Curtea fusese anterior sesizată de justiția austriacă într-un caz în care este reclamată compania Austrian Airlines.
În 2022, un client al acestei companii a solicitat 400 de euro la tribunal pentru că a ajuns cu o zi întârziere la Londra, făcând escală la Viena, după ce decolase din România, de pe aeroportul din Iaşi.
Aeronava sa a fost lovită de fulger la aterizare în cursa precedentă și a rămas la sol pentru inspecție, înainte de a putea decola din nou, acumulând șapte ore întârziere.
Compania austriacă a respins orice responsabilitate
Pasagerul a ratat zborul de legătură şi a trebuit să aștepte până a doua zi pentru a porni mai departe.
Austrian Airlines a contestat orice responsabilitate, invocând "circumstanța extraordinară" determinată de fulger, care a fost "imprevizibilă şi neinfluențabilă", conform definițiilor din regulamentul european privind drepturile pasagerilor aerieni.
În decizia sa de joi, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a confirmat această interpretare a legii.
Decizia CJUE creează un precedent
"Impactul cu un fulger, în urma căruia o aeronavă trebuie să facă obiectul unei inspecții obligatorii, este în afara controlului companiei aeriene", se arată în această hotărâre a CJUE, care a creat un precedent.
Transportatorii nu trebuie să pună niciodată punctualitatea şi interesele lor comerciale înaintea siguranței, a subliniat CJUE.
Instanța a mai spus că, inclusiv în circumstanțe neprevăzute, companiile aeriene au obligația de a face tot ce este rezonabil pentru a se asigura că pasagerii lor ajung la destinația finală cât mai repede posibil.
CJUE a remis această parte a litigiului justiției austriece, alegând să nu se pronunțe asupra modului în care compania aeriană a gestionat incidentul.
Austrian Airlines consideră că a reacționat corect, închiriind inițial o aeronavă de înlocuire şi apoi permițând, în cele din urmă, decolarea aeronavei lovite de fulger după ce aceasta a primit undă verde din partea siguranței aeriene.
Anterior, CJUE a catalogat drept "circumstanță extraordinară" în 2017 situația în care o aeronavă intră în coliziune cu o pasăre.