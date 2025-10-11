Ce este „mast year”. Fenomenul apare doar o dată la patru ani, iar acum e mai spectaculos ca niciodată în Marea Britanie

Publicat la 07:00 11 Oct 2025 Modificat la 07:00 11 Oct 2025

Specialiștii spun că țara trece printr-un fenomen numit „mast year” – sau „an de rod bogat”, o perioadă care apare aproximativ o dată la patru ani, când natura pare să-și reverse toate resursele. sursa foto: Getty

Toamna din Marea Britanie se anunță mai lungă și mai spectaculoasă ca de obicei. După luni de vreme extremă – cea mai fierbinte vară înregistrată vreodată – arborii și arbuștii au reacționat într-un mod neașteptat: au produs o cantitate uriașă de fructe, ghinde, conuri și boabe, relatează Sky News.

Specialiștii spun că țara trece printr-un fenomen numit „mast year” – sau „an de rod bogat”, o perioadă care apare aproximativ o dată la patru ani, când natura pare să-și reverse toate resursele.

Ce înseamnă un „mast year” și de ce apare

„Mast” este termenul folosit pentru a descrie fructele și semințele produse de arbori și arbuști – de la ghinde și conuri până la alune, boabe sau fructe de pădure.

Într-un „an de mast”, aceștia produc mult mai multă hrană decât pot consuma animalele, explică Woodland Trust. Este o strategie naturală: prin supraabundență, arborii se asigură că o parte din semințe scapă de a fi mâncate și pot încolți.

„Volumul de ghinde este cel mai mare pe care l-am văzut vreodată”, spune Emily Chandler, grădinar-șef la Dunham Massey, una dintre cele mai cunoscute proprietăți ale National Trust din Cheshire.

În Irlanda de Nord, Claire McNally, coordonatoarea grădinilor de la Rowallane Garden, confirmă același fenomen: „Ne așteptăm la cel mai bogat sezon de fructe de pădure din ultimii cinci ani”.

De la secetă la belșug: natura s-a adaptat

La începutul verii, mulți experți se temeau că temperaturile record și lipsa ploilor vor provoca un fenomen cunoscut drept „toamnă falsă” – adică momentul când plantele, stresate de căldură, își pierd frunzele prea devreme și fructele se coc înainte de vreme.

Dar ploile de la începutul lui septembrie au schimbat situația.

„Arborii noștri au avut, în sfârșit, parte de o gură bună de apă, iar acum sperăm ca spectacolul toamnei să fie la fel de intens și plin de culoare ca întotdeauna”, spune Steve Feazey, grădinar-șef la Sheffield Park, în East Sussex.

Totuși, nu toate veștile sunt bune. În sudul Angliei, Martyn Burkinshaw, manager la Petworth House, avertizează că unele arbori bătrâni nu au rezistat: „Unii au murit deja, iar alții și-au pierdut frunzele devreme”.

Chiar și așa, el estimează că „perioada de vârf pentru culorile de toamnă va fi la mijlocul sau sfârșitul lui octombrie”.

Recolte-record de fructe și dovleci

Efectele vremii extreme nu s-au văzut doar în păduri, ci și în livezi.

Potrivit National Trust, 2025 este un an excelent pentru mere, pere și fructe de toamnă – un echilibru neașteptat între secetă și ploaie.

„Schimbările climatice au adus condiții dificile în ultimii ani, dar recoltele de fructe sunt una dintre puținele povești de succes ale acestui an”, spune Rebecca Bevan, consultant în sănătatea plantelor și sustenabilitate.

Ea explică rețeta: „Ploile din 2024 au pregătit solul, primăvara uscată și însorită a stimulat înflorirea, iar vara caldă a fost perfectă pentru coacerea fructelor”.

Dar, în timp ce grădinile și pădurile au avut parte de belșug, fermieri din alte zone ale țării au fost loviți de lipsa apei.

„Unele ferme raportează scăderi semnificative ale producției, ceea ce este devastator din punct de vedere financiar și ar putea afecta recolta generală a Marii Britanii”, avertizează Rachel Hallos, vicepreședinte al National Farmers Union.

O toamnă lungă, plină de culoare, dar și un avertisment

Experții de la National Trust se așteaptă ca această toamnă să fie lungă, bogată în culori și rod, cu păduri care vor arăta mai vii ca niciodată.

Însă dincolo de spectacolul vizual, mesajul este serios: vremea imprevizibilă și extremele climatice devin noua normalitate, iar modul în care arborii și plantele reacționează – prin supraîncărcare sau epuizare – este o dovadă a dezechilibrului tot mai mare din natură.

„Un an de rod bogat este o binecuvântare pentru animale și peisaje”, spun specialiștii, „dar și un semnal că natura se adaptează disperat la ritmul pe care i-l impune omul”.