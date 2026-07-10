Cum au ajuns papanaşii româneşti să facă furori în Japonia. Sunt în meniul unuia dintre cele mai mari lanțuri de restaurante de sushi

Papanașii sunt considerați unul dintre cele mai cunoscute deserturi tradiționale din România. Foto: Facebook / Ambasada României în Japonia

Un desert tradițional românesc a ajuns în meniul unui mare lanț de restaurante din Japonia. Celebrii papanași pot fi savurați în locațiile aparținând unui lider important de pe piața locală de sushi.

Anunțul a fost făcut de Ambasada României în Japonia, care a transmis că lanțul japonez a ales să includă în ofertă unul dintre cele mai apreciate deserturi românești.

„Unul dintre cele mai importante lanțuri de sushi din Japonia, Kura Sushi, a introdus un produs specific românesc, papanașii”, a transmis Ambasada României în Japonia.

Prezența papanașilor în meniul unui gigant din industria restaurantelor japoneze reprezintă o expunere importantă pentru gastronomia românească pe una dintre cele mai competitive piețe din lume. Kura Sushi operează sute de restaurante în Japonia și este cunoscut pentru conceptul său de sushi servit pe bandă, dar și pentru campaniile prin care promovează preparate inspirate din bucătării internaționale.

Papanașii sunt considerați unul dintre cele mai cunoscute deserturi tradiționale din România. Pregătiți din aluat pe bază de brânză de vaci și serviți, de regulă, cu smântână și dulceață, aceștia se regăsesc în meniul multor restaurante cu specific românesc și sunt printre preparatele recomandate turiștilor care vizitează țara.

Introducerea lor în meniul Kura Sushi marchează o nouă apariție a gastronomiei românești pe piața japoneză și oferă publicului local ocazia de a descoperi unul dintre cele mai reprezentative deserturi din bucătăria României.