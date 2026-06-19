Epava unei „nave a iadului” din al Doilea Război Mondial, care transporta prizonieri de război, a fost găsită dupa 80 de ani

Nava Hofuku Maru. Foto: German Federal Archive via CNN Newsource

Pe 21 septembrie 1944, o navă japoneză se afla într-un convoi care traversa Marea Chinei de Sud, având înghesuiți aproximativ 1.200 de prizonieri de război britanici și olandezi în cale. Avioanele de război americane, confundând nava fără însemne cu o navă de marfă militară, au lansat patru torpile spre ea. Una dintre ele a lovit nava, s-a rupt în două și s-a scufundat în câteva minute, condamnând majoritatea prizonierilor aliați prinși sub punte. Doar aproximativ 200 dintre prizonierii de război slăbiți și bolnavi au supraviețuit, iar locația exactă a epavei a fost un mister timp de 80 de ani, scrie CNN.

Acum, după aproximativ 80 de ani, cercetătorii au găsit epava. Echipa a cercetat documente îngropate în arhivele militare japoneze și americane înainte de a efectua studii sonare și scufundări tehnice. Aceste eforturi au localizat în cele din urmă epava navei Hofuku Maru lângă provincia Zambales, în largul coastei de vest a insulei Luzon, cea mai mare insulă din Filipine.

Armata japoneză a folosit 56 de nave nemarcate, supranumite „nave ale iadului”, pentru a transporta peste 62.000 de prizonieri de război în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Focul aliaților a scufundat 19 dintre aceste nave. Locația a cinci dintre epave rămâne necunoscută.

„Vorbim despre o cală întunecată, din metal. Pute urât, e fierbinte. Nu există condiții sanitare. Nu sunt hrăniți corespunzător, dacă sunt hrăniți cel puțin. Aproape că nu au apă. Sunt cam cele mai proaste condiții pe care le-ai putea crea”, a spus Tim Beckensall, istoric și director de căutare pentru Fundația Memorială Hellships.

Fundația Memorială Hellships, cu sprijinul Agenției pentru Patrimoniu Cultural din Olanda și al Discovery Channel, a găsit epava navei Hofuku Maru. Căutarea este documentată într-o premieră în două părți a sezonului „Expedition Unknown”, care va fi difuzată pe 24 iunie pe Discovery Channel.

„Cea mai surprinzătoare parte a acestei investigații este de fapt povestea în sine, moștenirea tragică a navelor Hellship este un capitol al celui de-al Doilea Război Mondial de care mulți oameni nu au auzit niciodată”, a declarat exploratorul Josh Gates, care prezintă emisiunea.

„Dar este o istorie vitală, bărbații care au murit la bordul acestor nave au făcut sacrificiul suprem și au așteptat 80 de ani să fie găsiți”, a spus el.

Găsirea epavei

Beckensall a spus că înregistrările oficiale care detaliau scufundarea navei Hōfuku Maru erau incomplete și inconsistente. Înregistrările japoneze erau fragmentate, iar rapoartele atacurilor aliate ofereau doar locații aproximative.

Totuși, în iunie 2025, colegul lui Beckensall, John Duresky, a descoperit un document japonez digitalizat, scris de ofițerii aflați la bordul navei principale a convoiului.

„Documentul includea o cronologie și o hartă care arăta locul unde a fost lovit convoiul ți preciza că Hofuku Maru era a doua în linie când a fost lovită și ruptă în două”, spune Beckensall.

Cercetătorii au reușit apoi să compare unele detalii cu un „raport de acțiune al aeronavei” de la portavionul USS Bunker Hill, care documenta scufundarea unei nave AK, o abreviere pentru cargo auxiliar, care era a doua navă din convoiul său. Locul se afla la mai mult de 48 de kilometri de locul unde se presupunea că nava s-a pierdut. Beckensall a vorbit, de asemenea, cu pescarii locali care au spus că știau de mult timp despre ceea ce părea a fi o epavă mare la fața locului.

„Documentul japonez a fost cel care a început totul și a fost proba incontestabilă care a dus la toate celelalte”, a spus Beckensall.

Beckensall, care se afla la acea vreme în Manila, a împărtășit descoperirile din arhivă cu Ambasada Britanică, care a aranjat o întâlnire cu atașații militari olandezi și filipinezi, unde Beckensall și fondatorul Fundației Memoriale Hellships, Randy Anderson, au prezentat dovezile găsite până în prezent.

Agenția pentru Patrimoniu Cultural din Olanda a fost apoi de acord să finanțeze un studiu sonar inițial și o misiune preliminară de scufundări la fața locului, care a avut loc în decembrie și ianuarie.

Spre ușurarea cercetătorilor, scafandrii au descoperit un fel de epavă la o adâncime de aproximativ 50 de metri, exact acolo unde speraseră. Cu toate acestea, cenușa vulcanică care s-a vărsat în râuri și în mare în timpul erupției Muntelui Pinatubo din 1991 a deteriorat nava. Din cauza condițiilor extrem de precare, identificarea oricăror caracteristici distinctive a fost aproape imposibilă.

Discovery Channel s-a implicat la începutul anului 2026 și l-a recrutat pe Calvin Mires, un arheolog maritim de la Marine Imaging Technologies, care a lucrat la numeroase epave din cel de-al Doilea Război Mondial. Mires, împreună cu specialistul în imagistică subacvatică Evan Kovacs, au realizat sute de imagini ale epavei. Cei doi au folosit software specializat pentru a le transforma într-un model 3D printr-o tehnică cunoscută sub numele de fotogrametrie. „Vizibilitatea este foarte redusă, iar camera elimină o mare parte din asta. Camera vede mult mai mult”, a spus Mires. Mires a spus că inițial a avut un „scepticism sănătos”, dar a spus că „preponderența dovezilor” indica faptul că epava era Hofuku Maru. Echipa a comparat dimensiunile navei, împreună cu poziția catargelor și a calelor de marfă, cu planurile navei Hofuku Maru, construită în 1919. Epava este împărțită în două bucăți, corespunzând atât relatărilor americane, cât și celor japoneze despre soarta acesteia. Agenția pentru Patrimoniu Cultural din Olanda a analizat un raport scris de Mires, Beckensall și colegii săi despre ancheta lor și a emis o declarație pe 8 iunie în care se preciza că epava era „aproape sigur” Hofuku Maru. „Condiții groaznice” Deși majoritatea prizonierilor de război de la bordul navei Hofuku Maru au murit, unii au supraviețuit. Cel puțin doi militari britanici, regretatul căpitan Nigel Evans și regretatul căpitan James Gibson, au împărtășit mărturii sfâșietoare despre tratamentul la care au fost supuși la bordul navei în timpul proceselor pentru crime de război desfășurate la Singapore de britanici la scurt timp după sfârșitul conflictului. Sergentul-maior Jotani Kitaichi din Armata Imperială Japoneză a fost condamnat la moarte prin spânzurare. Majoritatea trupelor aliate capturate la bordul navei își începuseră călătoria în Singapore și aveau destinația Japonia, unde prizonierii munceau în fabrici și mine pentru a susține efortul de război. Cei aproximativ 1.000 de prizonieri de război britanici și 250 de prizonieri de război olandezi s-au înghesuit în a două cală, încât au fost nevoiți să se întindă pe rând, potrivit unui document judiciar. Fiecare bărbat a supraviețuit cu foarte puțină apă în fiecare zi la temperaturi sufocante, se arată în document. Deși existau toalete rudimentare pe punte, mulți prizonieri de război erau prea slăbiți pentru a ieși afară să le folosească și, în schimb, trebuiau să folosească „castronele de mâncare pe post de vase de noapte”, a spus Gibson. La un moment dat, prizonierilor li s-au dat veste de salvare, dar acestea au fost confiscate ulterior după ce gardienii le-au descoperit folosite pe post de perne, se arată în documentul instanței. Evans a spus că lucrurile s-au înrăutățit la Manila, unde aproape 100 de prizonieri britanici au murit în timp ce nava a acostat mai bine de o lună după ce a întâmpinat probleme cu motoarele. Prizonierilor de război nu li s-au permis să urce pe punte. „Condițiile de la bord au devenit groaznice. Era o priveliște obișnuită să vezi prizonieri de război mâncându-și mesele la mai puțin de doi metri de un cadavru pregătit pentru înmormântare. Cu o zi înainte de plecarea noastră, peste o treime dintre ofițeri și marinari nu puteau merge singuri și au existat o serie de cazuri de tulburări mentale”, a spus Evans, care a reușit să se îmbarce pe o altă navă japoneză după ce Hofuku Maru s-a scufundat și a fost dus într-un lagăr de prizonieri de război din Taiwan. Gibson a sărit peste bord și a înotat până la țărm, unde a petrecut cinci luni alături de gherile filipineze. „Am făcut plângeri în timpul călătoriei cu privire la proviziile medicale, condițiile de viață și mâncare, dar nu s-a făcut nimic și tot ce am primit pentru chinurile mele au fost lovituri de la JOTANI”, a spus el într-o declarație pe proprie răspundere. Rămășițe umane În timpul scufundărilor la epavă, Mires și Gates au spus că au găsit rămășițe umane pe punte, dar nu au intrat în cală. „Această navă este un mormânt, iar acum că a fost identificată, guvernele Regatului Unit, Olandei și Statelor Unite au fost notificate și vor stabili următoarea cale de acțiune”, a spus Gates. Agenția pentru Patrimoniu Cultural din Olanda a declarat că epava este considerată un mormânt de război și nu va fi excavată din respect pentru victime și familiile acestora. Se crede că nu se află rămășițe de prizonieri de război americani la bordul navei Hofuku Maru. Cu toate acestea, Agenția de Contabilitate a POW/MIA (DPAA) din cadrul Apărării SUA, însărcinată cu aducerea acasă a militarilor căzuți la datorie, a început în februarie eforturile de a-i identifica pe americanii asociați cu o altă navă de transport prizonieri de război, Oryoku Maru. Nava s-a scufundat în Golful Subic, pe coasta de vest a insulei Luzon din Filipine, în decembrie 1944, la câteva luni după Hofuku Maru. Meghan Mumford, experta științifică în recuperarea navei Oryoku Maru din cadrul DPAA și arheolog subacvatic, a descris recuperarea ca fiind „una dintre cele mai mari, dacă nu chiar cea mai mare, și cu siguranță una dintre cele mai complexe misiuni pe care le-am executat”. La începutul acestui an, Mumford și o echipă de scafandri specializați au început să îndepărteze sedimente dintr-una dintre calele de marfă ale epavei, unde se credea că erau ținuți prizonieri de război. Coordonatele exacte ale navei Hofuku Maru, care se află în largul coastei San Narciso, nu sunt făcute publice pentru a proteja situl. Memorialul Hellships din Golful Subic onorează memoria militarilor care au murit la bordul navei Hofuku Maru, iar Olanda a declarat că va colabora cu alte națiuni pentru a găsi o modalitate adecvată de a comemora victimele. „În cariera mea, am recuperat rămășițe și te afectează cu adevărat”, a spus Mires, care a lucrat cu DPAA în misiuni de recuperare. „Navele prizonierilor de război sunt într-adevăr o parte uitată a bătăliilor și a războiului și sunt dramatice, oribile și monumentale din toate punctele de vedere”, a subliniat Mires.