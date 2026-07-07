Ford a concediat un angajat pe care l-a acuzat că a furat biscuiți de 1,95 $. „Am câștigat peste 200.000 $ anul trecut. De ce aș fura?”

3 minute de citit Publicat la 14:46 07 Iul 2026 Modificat la 14:47 07 Iul 2026

Kurt Kromm a lucrat timp de 11 ani la Ford FOTO: Kurt Kromm

Un electrician cu o vechime de 11 ani la Ford a refuzat să se întoarcă la locul de muncă, deși compania s-a oferit să-l reangajeze și să-i plătească integral salariile pierdute, după ce l-a concediat pe nedrept pentru presupusul furt al unui biscuit în valoare de doar 1,95 dolari.

Cazul lui Kurt Kromm, devenit viral în presa americană, scoate în evidență consecințele unei erori aparent banale, care i-a schimbat complet viața, subliniază New York Post.

Cum a început totul

Incidentul s-a petrecut în dimineața zilei de 9 mai, la uzina Kentucky Truck Plant din Louisville, unde Kromm era electrician, ocupându-se de întreținerea roboților și a echipamentelor automatizate.

În timpul schimbului de noapte, afectat de o scădere a glicemiei, bărbatul a cumpărat două pachete de biscuiți Grandma's Chocolate Chip Cookies de la un automat cu autoservire operat de Aramark.

Potrivit acestuia, după ce a introdus cardul de debit, aparatul a afișat inițial un mesaj de eroare. A încercat din nou, iar de această dată terminalul nu a confirmat plata cu obișnuitul semn verde, însă nici nu a respins tranzacția. Convins că plata fusese efectuată, Kromm s-a întors la muncă.

„Pentru mine era o sumă nesemnificativă. Eram convins că plătisem”, a declarat acesta pentru New York Post.

„Am câștigat peste 200.000 de dolari anul trecut. De ce aș fura? Am cheltuit 1.200 de dolari anul trecut la cantină, în principal pe Coca-Cola dietetică”, a spus Kromm, care este diabetic.

Concediat o săptămână mai târziu

Șapte zile mai târziu, doi superiori l-au chemat la biroul de relații de muncă și i-au comunicat că este concediat pentru furt.

Compania i-a prezentat imagini de pe camerele de supraveghere, care păreau să indice că tranzacția nu fusese finalizată. Kromm spune că a fost escortat imediat în afara fabricii și nu i s-a permis nici măcar să-și recupereze bunurile personale.

„Pur și simplu m-au concediat și m-au scos din clădire. A trebuit ca reprezentantul sindical să-mi recupereze laptopul personal”, a povestit el.

Extrasul bancar i-a dat dreptate

Convins că nu făcuse nimic greșit, fostul angajat a început să adune dovezi.

A verificat din nou istoricul tranzacțiilor și a descoperit că plata de 1,95 dolari fusese, de fapt, procesată. Tranzacția apărea pe extrasul bancar la ora 3:38 dimineața, exact în momentul cumpărării.

Kromm a trimis capturile de ecran conducerii Ford și reprezentanților sindicatului. Ulterior, compania i-a solicitat un extras bancar autentificat notarial, pe care acesta l-a furnizat.

După câteva săptămâni, Ford a admis eroarea și i-a propus să revină la serviciu, oferindu-i și plata retroactivă a salariilor, în valoare de aproximativ 33.000 de dolari.

„Nu mă mai puteam întoarce”

Deși oferta era avantajoasă, Kromm a decis să o refuze.

„Din punct de vedere emoțional, nu mă mai puteam întoarce. Lucrasem acolo 11 ani și nu am avut ocazia nici măcar să-mi iau rămas-bun de la colegi”, a spus el.

Mai mult decât concedierea în sine, lipsa unor scuze sincere l-a determinat să încheie definitiv relația cu fostul angajator.

„Nu a existat niciun «ne pare rău». Doar m-au întrebat dacă mă întorc. Nu, nu mă întorc”.

Kromm consideră că responsabilitatea nu aparține exclusiv Ford.

El susține că și Aramark, compania care administrează automatele din uzină, ar fi transmis imaginile către Ford fără să verifice dacă plata fusese procesată.

„Tot ce trebuiau să facă era să verifice dacă exista o tranzacție la acea oră și ar fi văzut că am cumpărat biscuitul”, a afirmat acesta.

Reacția Ford

Compania a refuzat să comenteze cazul în detaliu, însă a transmis că există situații în care anumite decizii „ar fi putut fi gestionate diferit”, iar atunci când se constată acest lucru încearcă să le remedieze.

Un purtător de cuvânt al Ford a precizat că prioritatea companiei rămâne producerea unor vehicule de cea mai bună calitate.

La rândul său, Aramark a declarat că „va colabora în investigații de această natură”, fără a comenta acuzațiile formulate de fostul angajat.