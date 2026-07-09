Misterul monedelor de aur care tot apar în biserici vechi, care trebuie reparate, în Anglia. Indiciile duc către un singur donator

Mai multe biserici rurale din comitatul Lancashire au descoperit, în ultimii ani, monede de aur și de argint ascunse în cutiile pentru donații, sub uși sau chiar în apropierea altarelor FOTO: Getty Images

Un gest anonim de generozitate continuă să fascineze comunitățile din nordul Angliei. Mai multe biserici rurale din comitatul Lancashire au descoperit, în ultimii ani, monede de aur și de argint ascunse în cutiile pentru donații, sub uși sau chiar în apropierea altarelor. Valoarea totală a acestor donații depășește 70.000 de lire sterline (peste 82.000 de euro), iar identitatea binefăcătorului rămâne necunoscută.

Potrivit publicației The Telegraph, indiciile duc către un singur donator, supranumit de localnici „Bunul Samaritean”, care ar fi parcurs în vara anului 2022 un traseu prin nordul comitatului, lăsând în urmă donații impresionante pentru bisericile aflate în dificultate financiară.

Descoperire întâmplătoare după o nuntă

Povestea a ieșit la iveală după ce Sue Hunter, administrator al Bisericii Sfântul Ioan Botezătorul din Tunstall, a găsit o pungă cu monede de aur și de argint ascunsă în spatele unei cruci de pe altar, în timp ce făcea ordine după o ceremonie de nuntă.

Inițial, ea a încercat să afle dacă punga aparținea mirilor, însă aceștia nu știau nimic despre existența ei. Convinsă că este vorba despre o comoară uitată, femeia a păstrat monedele într-un seif, așteptând ca proprietarul să le revendice. Aproape patru ani mai târziu, descoperirea a căpătat un sens, după ce au apărut informații despre donații similare făcute în alte biserici din regiune.

O adevărată rută a donațiilor

Investigația realizată de The Telegraph a identificat cel puțin opt biserici care au primit monede de aur și de argint în condiții aproape identice. În unele cazuri, acestea au fost lăsate în cutiile pentru donații, în altele au fost strecurate pe sub uși sau oferite personal preoților.

La Biserica Sfântul Wilfrid din Melling, de exemplu, nouă monede Britannia din aur au fost găsite într-o pungă de plastic ascunsă sub banca de rugăciune din fața altarului. Deși aveau o valoare nominală totală de doar 900 de lire sterline, monedele au fost vândute ulterior pentru aproape 30.000 de lire.

Alături de ele se afla un mesaj scris pe hârtie cu antetul Armatei Salvării:

„Aș dori să donez aceste nouă monede Britannia din aur Bisericii din Melling. Punga indică numele unui comerciant de metale prețioase. James, slujitor al Dumnezeului Celui Viu”.

Armata Salvării a precizat că blocnotesurile respective au fost distribuite donatorilor în urmă cu mai mulți ani și că nu există nicio posibilitate de identificare a autorului mesajului.

Donații care au venit exact la timp

Pentru multe dintre parohiile rurale, aceste daruri au fost șansa de a continua lucrări de restaurare pe care nu și le mai puteau permite.

La Biserica Sfântul Ioan din Tunstall, monedele descoperite - șapte din argint și una Britannia din aur - valorează aproximativ 3.500 de lire sterline. Banii vor fi folosiți pentru restaurarea vitraliilor medievale flamande ale bisericii, o lucrare estimată la câteva sute de mii de lire.

În Melling, situația era și mai dificilă. Biserica din secolul al XIV-lea avea nevoie de aproximativ 750.000 de lire sterline pentru reparații, iar comunitatea lua în calcul reducerea activității. Descoperirea monedelor a fost descrisă de preoteasa Jane Lee drept „un miracol”.

Situații similare s-au înregistrat și în Hornby, Kirkby Lonsdale, Casterton, Quernmore, Garstang și Caton-with-Littledale, unde donațiile au contribuit la repararea acoperișurilor, întreținerea clădirilor istorice și acoperirea cheltuielilor curente.

Cine este misteriosul donator?

Identitatea binefăcătorului rămâne un mister.

Unii membri ai comunităților cred că ar putea fi o persoană în vârstă care și-a împărțit averea înainte de moarte. Alții presupun că ar fi un pelerin care a traversat regiunea, oprindu-se la bisericile întâlnite în cale. Există și mărturii potrivit cărora, într-unul dintre cazuri, un bărbat ar fi înmânat personal trei monede de aur preotului unei biserici, spunând simplu: „Nu mai am nevoie de ele”.

Cu toate acestea, nimeni nu cunoaște identitatea celui care și-a semnat unul dintre bilete doar cu numele „James”.

Pentru administratorii bisericilor, valoarea donațiilor nu se măsoară doar în bani.

Stephen Potter, administratorul Bisericii Sfântul Petru din Quernmore, spune că cele trei monede de aur primite au adus aproximativ 4.500 de lire sterline și au oferit comunității un impuls moral într-un moment dificil.

„Astfel de daruri par să vină întotdeauna exact atunci când avem cea mai mare nevoie de ele. Este ca și cum Dumnezeu poartă de grijă”, a declarat acesta.

În opinia lui, gestul anonim nu a schimbat doar situația financiară a bisericilor, ci și încrederea oamenilor că monumentele istorice pot fi salvate chiar și în comunități mici, afectate de depopulare și de lipsa resurselor.

După patru ani, misterul „Bunului Samaritean” din Lancashire rămâne nerezolvat. Însă, pentru bisericile care au beneficiat de donațiile sale, identitatea donatorului contează mai puțin decât efectul gestului său: restaurarea unor lăcașuri istorice și redarea speranței unor comunități aflate în impas.