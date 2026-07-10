Momentul în care un bărbat înghite un inel de 40.000 euro, ca să-l fure. Numai că vânzătorul l-a prins și a trebui să-l înapoieze VIDEO

Un bărbat înghite un inel de 40.000 euro, în încercarea de a-l fura FOTO: captură video TikTok/ elegancejewellers

Un magazin de bijuterii din Hatton Garden, renumitul cartier al bijutierilor din centrul Londrei, a fost scena unui incident neobișnuit, după ce un client ar fi încercat să fure un inel de logodnă în valoare de aproximativ 35.000 de lire sterline (41.000 de euro) înghițindu-l. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere ale magazinului.

Potrivit reprezentanților Elegance Jewellers, angajații au observat că unul dintre cele trei inele de logodnă prezentate clientului dispăruse fără urmă. Abia după ce au analizat imaginile CCTV au descoperit ce se întâmplase, potrivit Metro.

În înregistrare se vede cum bărbatul ia un inel cu diamant, îl bagă rapid în gură și, potrivit proprietarilor, îl înghite înainte de a încerca să părăsească magazinul.

Junaid Hassan, în vârstă de 28 de ani, care administrează afacerea familiei, spune că niciun angajat nu a observat gestul în momentul în care acesta s-a produs.

„A fost ceva incredibil. Încă nu-mi vine să cred că s-a întâmplat. Suntem în Hatton Garden de trei generații și nu am mai văzut niciodată pe cineva înghițind un inel”, a declarat acesta.

Incidentul s-a petrecut în urmă cu un an, iar clientul a fost servit de tatăl lui Junaid, Syed Hussan, în vârstă de 58 de ani. Potrivit acestuia, bărbatul a intrat în magazin chiar înainte de închidere și a petrecut aproape două ore analizând mai multe inele de logodnă. La plecare, le-ar fi spus angajaților că va reveni a doua zi pentru a lua o decizie.

În momentul în care angajații au constatat lipsa inelului și i-au cerut să îl înapoieze, clientul ar fi negat acuzațiile și le-ar fi cerut angajaților să îi verifice buzunarele. Pentru că gestul fusese extrem de rapid, proprietarii spun că au fost nevoiți să revadă de mai multe ori imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a observa momentul în care bijuteria fusese înghițită.

Confruntat cu imaginile, bărbatul și-ar fi provocat voma și ar fi regurgitat inelul, pe care l-a returnat magazinului. Ulterior, acesta a fost escortat afară de agenții de securitate, iar reprezentanții magazinului spun că nu știu ce s-a întâmplat cu el după incident.

Bijuteria recuperată era un inel de logodnă din platină, decorat cu un diamant central cu tăietură „princess” și mai multe diamante de dimensiuni mai mici, valoarea lui fiind estimată la aproximativ 35.000 de lire sterline.

Proprietarii magazinului susțin că suspectul părea experimentat și afirmă că acesta avea salvat în telefon un contact denumit „999” – numărul de urgență din Marea Britanie – pe care l-ar fi apelat pentru a discuta cu angajații și a-i convinge să îl lase să plece.

La câteva luni după incident, Junaid Hassan a publicat imaginile surprinse de camerele de supraveghere pe rețelele sociale, cu scopul de a atrage atenția asupra unor astfel de tentative de furt. Clipul a devenit viral și a strâns milioane de vizualizări, deși mulți utilizatori au susținut că incidentul ar fi fost regizat.

„Nu ne-am imaginat că videoclipul va avea un asemenea impact. L-am publicat doar pentru a arăta că astfel de lucruri se pot întâmpla și într-un magazin de bijuterii”, a declarat Junaid Hassan.