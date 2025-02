O italiancă trecut averea pe numele amantului care i-a promis o viață împreună. După 4 luni, ea a murit, iar el a rămas cu 7 milioane €

Femeia se hotărăşte să facă un gest incredibil pentru a-i demonstra iubirea si devotamentul amantului şi face un testament pe numele amantului în care îi lasă acestuia o avere de 7 milioane de euro. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O profesoară italiancă în vârstă de 59 de ani i-a lăsat amantului, un bărbat în vârstă de 57 de ani, întreaga sa avere care se ridică la 7 milioane de euro.

Femeia s-a îndrăgostiti de un agent de asigurări căsătorit şi cu 3 copii. Acesta i-a promis o viaţă împreună, dar după 3 ani, acest lucru nu s-a întâmplat, aşa că femeia s-a hotărât să facă un gest incredibil pentru a-i demonstra iubirea și devotamentul şi i-a lăsat prin testament o avere de 7 milioane de euro, relatează La Stampa.

Italianca a lăsat în jurnalul său motivul pentru care a luat respectiva decizie: "Ce seară frumoasă! Bună, marea mea iubire. 19 iulie va fi o altă dată importantă de reținut în relația noastră. S-a întâmplat un lucru ciudat între noi. Ți-am oferit încrederea mea tangibilă. Nu mai doar în cuvinte, ci și în scris. Tata mi-a spus mereu că este important să am încredere în oameni".

Tatăl femeii, un antreprenor bogat din Torino, o adoptase pe fată când aceasta avea doar 13 luni. Apoi îi lăsase tot ce avea singurei sale fiice, vorbim despre o avere impresionantă care consta în case și conturi bancare. Cu acea moștenire profesoara a vrut să construiască un orfelinat. "Am avut noroc că am fost adoptată, aș vrea să dau acest bine înapoi altor copii". Ulterior, după ce s-a îndrăgostit nebuneşte, femeia a decis să lase întreaga avere bărbatului iubit. La 4 luni după ce a semnat testamentul, italianca a murit.

Amantul, devenit bogat peste noapte, a fost judecat în Italia pentru escrocarea unei persoane aflate într-o stare psihică fragilă. Procurorii au reconstituit întreaga întâmplare în urma unei anchete lungi şi complexe, mai ales că profesoara era deja decedată atunci.

Pentru a-i reconstitui starea de spirit, anchetatorii au folosit cele două jurnale secrete ale profesoarei. "Bună, dragule, drag cum nimeni nu a fost vreodată, în afară de tatăl meu. Sper că tu poţi înțelege pe deplin personalitatea mea. Mă consider o persoană care nu mai este puternică. Şi cu multe găuri negre." Femeia aşadar trăia chinurile pe care le lasă iubirea neîmpărtășită.

Profesoara trăia nebuneşte doar pentru acel bărbat care îi promitea "timpul nostru" dar care după trei ani încă nu era împreună cu ea. La un moment dat femeia părea că înţelege situaţia în care se afla: "În această seară, când ai plecat, mi-au dat lacrimile din cauza unei mari tristeți și singurătăți". Apoi profesoara a mai scris în jurnalul ei: "În acest moment sunt îngrijorată. Foarte. Foarte mult. O singură persoană a fost toată viața mea, tatăl meu minunat, magic și uimitor. Tu i-ai luat locul." Ba mai mult jurnalele arată că la un moment dat, iubitul a plecat, pe cheltuiala amantei, în insula Elba împreună cu soţia și copiii. "Pentru tine totul este frumos, plăcut, te vei bucura de vacanță alături de familia ta și în schimb eu sunt aici și aștept apelurile tale."

Italianca îi dăruise iubitului său o casă, unde acesta îi promisese o viață împreună. Apoi cumpărase o a doua casă pentru soţia bărbatului și copiii lor. Totul a fost consemnat în jurnal, unde profesoara a notat fiecare detaliu, fiecare trăire sau gând.

La procesul intentat bărbatului, menajera profesoarei a depus mărturie în care a povestit ultimele clipe de viaţă ale acesteia: "Înainte de a muri, am văzut-o îngrijorată, plângea în fiecare seară și spunea: "Eu sunt cardul lui". Cu o zi înainte de moarte am văzut-o. Mi-a spus că vrea să-l părăsească în acea seară. Era vineri. Am găsit-o moartă sâmbătă dimineața".

Judecătorii italieni l-au achitat pe bărbatul care acum a rămas cu toată averea, iar motivul decizie a fost că "faptele nu există". Adevărul istoric este una, adevărul procedural este alta. Iar în cazul profesoarei, potrivit judecătorilor, nu s-a dovedit că ar fi fost păcălită pentru că suferea de "o stare de deficiență psihică din cauza unei iubiri morbide".