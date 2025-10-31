O nouă clădire va deveni cel mai înalt zgârie-nori din SUA: Orașul unde se va construi a fost o surpriză. Cum va arăta Legends Tower

Legends Tower din Oklahoma va fi cel mai înalt zgârie-nori din SUA. Sursa foto: Matteson Capital/ AO

Legends Tower, o clădire spectaculoasă ce urmează să devină cel mai înalt zgârie-nori din Statele Unite, este pe cale să transforme un oraș american mai puțin cunoscut în lume într-un adevărat centru de inovație și lux.

După ce a primit în 2024 aprobare pentru „înălțime nelimitată”, turnul a fost amânat de mai multe ori din cauza unor provocări financiare și reglementări complexe, dar dezvoltatorii au confirmat că lucrările vor începe în 2025, potrivit News Atlas.

› Vezi galeria foto ‹

„Înălțime Nelimitată”: Decizie istorică pentru Oklahoma

În 2024, autoritățile din Oklahoma City au aprobat o modificare esențială pentru Legends Tower, acordându-i „înălțime nelimitată”. Aceasta înseamnă că nu există nicio restricție privind înălțimea clădirii, permițându-le dezvoltatorilor să construiască o structură care ar putea depăși cu mult toți zgârie-norii actuali din Statele Unite.

Proiectul Legends Tower va consta în patru turnuri în total, dintre care trei turnuri de o înălțime relativ modestă de 105 m, iar al patrulea va fi un zgârie-nori ce va atinge o înălțime incredibilă de 581 m, un omagiu adus anului în care Oklahoma a devenit al 46-lea stat al SUA. Acesta va fi cu 39 m mai înalt decât One World Trade Center din New York City, care este în prezent cea mai înaltă clădire din SUA.

Cu doar câteva luni înainte ca lucrările de construcție să înceapă conform planului, proiectul a fost amânat din cauza unor preocupări ridicate de Federal Aviation Administration (FAA) și autoritatea aeroportuară, iar lucrările păreau că au fost suspendate. După mai bine de opt luni, în luna august a acestui an, dezvoltatorul Scot Matteson a declarat pentru New Atlas, că proiectul este încă în desfășurare.

Întârzierile și Planurile de Construcție

Deși Legends Tower a fost anunțat inițial în 2018, proiectul a întâmpinat o serie de întârzieri și amânări, cauzate în mare parte de provocările financiare și de complexitatea reglementărilor locale de construcție.

După mai mulți ani de discuții și revizuiri, dezvoltatorii au reușit să înfrunte obstacolele și să obțină aprobare finală în 2024. Construcția este acum programată să înceapă în 2025, iar termenul estimat pentru finalizare este 2029.

Birouri și apartamente de lux, hotel de cinci stele și tehnologii smart

Odată finalizat, Legends Tower va fi o clădire multifuncțională, combinând spații de birouri, apartamente de lux, zone comerciale, restaurante de top și chiar un hotel exclusivist.

Clădirea va include cele mai avansate tehnologii de sustenabilitate și eficiență energetică, iar designul său va adresa atât nevoile de afaceri, cât și de locuit ale celor care vor trăi și lucra în acest turn simbolic.

Printre facilități, se vor număra:

Birouri de Lux: La fel ca majoritatea zgârie-norilor de top, Legends Tower va adăposti birouri de clasa întâi, destinate marilor corporații din domenii precum tehnologia, finanțele și inovațiile industriale. Aceasta va deveni o destinație pentru companii globale și start-up-uri inovative. Apartamente de Lux: Legends Tower va include apartamente de lux, care vor oferi vederi spectaculoase asupra orașului și a peisajului din Oklahoma. Locuințele vor fi dotate cu facilități premium, inclusiv piscine, săli de fitness, spa-uri exclusive și salon de înfrumusețare. Hotel de Cinci Stele: În interiorul clădirii va funcționa un hotel de lux, destinat celor care doresc să experimenteze confortul de top al Oklahomei. Camerele și suitele vor beneficia de cele mai înalte standarde de calitate și de servicii 5 stele. Zone Comerciale și Restaurante: Legends Tower va găzdui și un mall de lux, cu branduri internaționale și restaurante gourmet, care vor atrage atât locuitorii orașului, cât și turiști din toată lumea. De asemenea, la parterul clădirii vor exista cafenele și baruri elegante. Tehnologii Smart și Sustenabilitate: Turnul va fi un exemplu de tehnologie avansată și sustenabilitate ecologică. Se vor implementa panouri solare, sisteme de reciclare a apei și materiale de construcție ecologice, pentru a face din această clădire un model în utilizarea resurselor naturale. Platforme de Observare: Datorită înălțimii sale impresionante, Legends Tower va include platforme de observare unde vizitatorii vor putea să admire panoramele uimitoare ale orașului și ale peisajului din Oklahoma. De asemenea, vor exista spații pentru evenimente private, fiind o locație perfectă pentru concerte, evenimente corporative și evenimente de amploare.

Se estimează că proiectul va crea mii de locuri de muncă pe parcursul construcției și în operarea ulterioară a clădirii.