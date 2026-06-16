O pasageră de la clasa bussiness a filmat un şoarece în avion. Imaginile au devenit virale

Compania va trebui acum să clarifice dacă incidentul a avut loc cu adevărat, ce aeronave au fost implicate și ce verificări au fost efectuate. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O pasageră a JetBlue, o companie aeriană americană importantă de tip low-cost, a postat pe rețelele sociale un videoclip pe care l-a filmat la bordul avionului Airbus A321 aparţinând companiei aeriene, în timp ce călătorea la clasa business. Imaginile arată un șoarece de mari dimensiuni alergând în interiorul panourilor luminoase de-a lungul compartimentului de deasupra scaunelor. Compania aeriană și-a cerut scuze, dar a cerut codul de rezervare și data nașterii a femeii pentru a verifica veridicitatea incidentului.

Videoclipul a devenit rapid viral pe rețelele sociale, cu sute de comentarii. Unii au glumit despre pasagerul fără bilet care s-a strecurat la clasa business, alții și-au exprimat îngrijorarea cu privire la condițiile de igienă de la bord, în timp ce alte persoane au avertizat că o rozătoare ar putea chiar muşca unele dintre cablurile avionului, relatează La Repubblica.

JetBlue, o companie aeriană americană cu sediul în New York, care se concentrează pe nevoile clienților, oferind în același timp tarife mici, a prezentat o reacţie după vizionarea videoclipului. Într-un comentariu sub postarea călătorului, compania aeriană și-a cerut scuze pentru oaspetele nedorit. Apoi a cerut detaliile rezervării, numele clientului și data nașterii, pentru a putea identifica zborul și aeronava implicate. Femeia a spus că a răspuns solicitării în privat.

Incidentul, însă, trebuie tratat cu prudenţă. Videoclipul există, la fel ca și reacția de pe rețelele de socializare, dar confirmarea completă a autenticității filmării nu există încă.

Compania va trebui acum să clarifice dacă incidentul a avut loc cu adevărat, ce aeronave au fost implicate și ce verificări au fost efectuate. Până atunci, șoarecele rămâne oficial un presupus pasager.

Avioanele sunt medii închise, controlate, reglementate de proceduri stricte. Însă experții știu că animalele pot intra ocazional, de exemplu în timp ce se încarcă bagajele.

Există precedente în acest domeniu și pentru alte companii aeriene. Cel mai grav caz datează din 18 septembrie 2024, când un Airbus A320neo care se îndrepta spre Spania a fost forțat să devieze spre Copenhaga după ce un șoarece a ieșit din mâncarea unui pasager.

Pe 1 martie 2017, pe ruta Londra Heathrow-San Francisco, un rozător a fost observat la bordul unui Boeing 777 înainte de decolare. Pasagerii au fost coborâți, iar zborul a fost autorizat să plece, dar cu o întârziere de peste patru ore.

În octombrie 2024, într-un zbor Dallas-Los Angeles, un șoarece a fost filmat alergând între compartimentul de bagaje de deasupra capului și luminile din cabină. Recuperarea

Mai recent, pe 7 februarie 2026, un Airbus A320neo care decola din Stockholm și se îndrepta spre Malaga a trebuit să se întoarcă la aeroportul Arlanda după ce un șoarece a fost observat în cabină. Cu acea ocazie, aeronava și-a inversat cursul deasupra Belgiei, după aproape două ore de zbor, iar pasagerii au fost transferați într-o altă aeronavă.