Povestea adolescentului care la doar 16 ani a strâns un milion de dolari pentru proiectul său AI

Toby și-a descoperit pasiunea pentru programare la doar 7 ani. Foto: Toby Brown / Linkedin

Toby Brown, un adolescent de 16 ani din Marea Britanie, a reușit să atragă o finanțare de 1 milion de dolari pentru proiectul său de inteligență artificială – Beem – deși se consideră un elev „mediu”. Povestea lui demonstrează că pasiunea, curiozitatea și învățarea autodidactă pot deschide drumul spre succes, chiar și fără un parcurs școlar convențional.

De la un simplu Raspberry Pi la un startup de milioane

Toby și-a descoperit pasiunea pentru programare la doar 7 ani, când a primit un mini-computer Raspberry Pi. În loc să urmeze strict lecțiile de la școală, petrecea nopțile explorând tutoriale pe YouTube și încercând să-și construiască propriile jocuri și programe. „Nu am avut niciun profesor care să-mi explice pas cu pas. Am învățat că dacă ești suficient de curios, Internetul îți poate fi cea mai bună școală”, a povestit el pentru Business Insider, citat de Economic Times.

A renunțat la școală pentru a-și urmări visul

În 2023, Toby a conceput ideea din spatele Beem — o platformă AI care automatizează sarcinile zilnice și ajută utilizatorii să-și protejeze timpul. Pentru a se dedica complet proiectului, a decis să părăsească școala, o alegere curajoasă pentru un adolescent britanic. „Nu m-a pregătit nimeni să vorbesc cu investitori, așa că am învățat din greșeli. Am fost aproape obsedat până am reușit să transmit povestea corect”, a spus el.

De la Londra la Silicon Valley

În vara lui 2024, Toby a început să-și prezinte proiectul investitorilor din Londra, New York și Silicon Valley, perfecționându-și fiecare prezentare. Momentul decisiv a venit în noiembrie 2024, când fondul South Park Commons – creat de foști ingineri Facebook – a investit 1 milion de dolari în Beem, în urma unei întâlniri pe Zoom.

Pentru a se muta în California, Toby a obținut o viză O-1, destinată „persoanelor cu abilități extraordinare”, deși nu avea diplome școlare tradiționale.

„Curiozitatea e mai valoroasă decât notele”

Astăzi, Toby trăiește în San Francisco și conduce programul Beem. Intenționează să se întoarcă temporar în Marea Britanie pentru a-și finaliza examenele, dar prioritatea sa rămâne creșterea startup-ului.

„Când ești tânăr, ai libertatea să fii curios fără griji legate de joburi sau facturi. Găsește ceva care te pasionează și muncește la acel lucru fără oprire”, spune el.