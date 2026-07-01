Sfârșitul unei ere: Finlanda renunță la telefonul cu fir după 150 de ani. Ultimul apel a avut deja loc

Convorbirea s-a încheiat cu un „kuulemiin” informal, care în finlandeză înseamnă „vorbim mai târziu”. Foto: Profimedia Images

După aproape 150 de ani, în Finlanda a avut loc marți ultimul apel telefonic de pe o linie fixă tradițională, relatează Euronews. Discuția dintre directorul companiei de telecomunicații Elisa și șeful autorității finlandeze pentru comunicații și transport a fost una nostalgică. Ambii au depănat amintiri despre telefoanele fixe, remarcând că au trăit vremuri în care își permiteau să sune acasă o dată pe săptămână și era un eveniment la care participa întreaga familie, relatează Euronews.

Țara nordică, patria pionierului telefoniei mobile Nokia, se alătură astfel țărilor care au renunțat la telefoanele pe cablu de cupru în favoarea fibrei optice.

Estonia, Țările de Jos, Norvegia și Spania au făcut deja acest pas, pe măsură ce state din întreaga lume implementează rețele de fibră optică ce pot transporta atât servicii de internet, cât și apeluri vocale.

O ultimă conversație la telefonul fix în Finlanda

Rețeaua de telefonie fixă din Finlanda a început să funcționeze în anii 1880, însă, ca și în alte țări, revoluția digitală a înlocuit treptat tehnologia veche bazată pe cabluri de cupru.

Compania Elisa, ultimul mare operator de telecomunicații din țară care mai deținea o rețea fixă pe cablu de cupru, a marcat finalul acestui serviciu printr-un apel între directorul general al companiei, Topi Manner, și Jarkko Saarimäki, șeful autorității finlandeze pentru comunicații și transport.

Cei doi au discutat despre amintirile legate de telefoanele fixe, iar Manner și-a amintit perioada adolescenței petrecute la Londra în anii 1980, când suna acasă o dată pe săptămână, la o oră stabilită, pentru a se asigura că toți membrii familiei erau acolo.

Ei au vorbit și despre viitorul tehnologiilor mobile, încheind convorbirea cu un „kuulemiin” informal, care în finlandeză înseamnă „vorbim mai târziu”.

De ce telefoanele pe „fir de cupru” sunt analogice?

Firele de cupru, utilizate în telefonia fixă de peste un secol, pot transporta doar o cantitate limitată de date. Ele transmit apelurile ca un semnal electric continuu care imită unda sonoră originală, ceea ce le face analogice.

În schimb, apelurile telefonice și traficul de internet s-au mutat treptat pe cabluri de fibră optică, care folosesc fibre subțiri de sticlă pentru a transmite informația sub formă de impulsuri luminoase, permițând conexiuni mult mai rapide și mai stabile.

Atunci când a anunțat în ianuarie decizia de a renunța la rețea, o măsură adoptată deja anterior de competitorii săi, Elisa a precizat că mai avea doar câteva mii de abonamente exclusiv pe linie fixă, fără ca altele noi să mai fie vândute de ani de zile.

Începând de astăzi, doar operatorii locali vor mai oferi servicii de telefonie fixă în Finlanda, deservind câteva mii de utilizatori care încă depind de apelurile locale, potrivit postului public Yle.