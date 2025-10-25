Soț infidel, prins de prietena soției într-un mod total neașteptat: „Urăsc să fiu mesagera unor vești atât de cumplite”

Postarea a devenit rapid virală, stârnind o avalanșă de comentarii. Foto: Profimedia Images

O simplă sesiune de scroll pe Facebook s-a transformat într-o descoperire șocantă, atunci când o femeie de 30 de ani a dat peste soțul prietenei sale, expus într-un grup online dedicat femeilor care se tem că „se întâlnesc cu același bărbat”, scrie New York Post.

„Tocmai l-am găsit pe soțul prietenei mele… într-un grup ‘Are we dating the same guy?’”, a scris utilizatoarea pe forumul r/relationship_advice de pe Reddit, complet uluită.

În postarea din grup, bărbatul de 35 de ani — identificat drept soțul prietenei ei — apărea cu un avertisment: „Fetelor, aveți grijă dacă vă dă întâlnire.” Ironia situației? Postarea a apărut în același timp în care acesta organiza o petrecere grandioasă pentru ziua de naștere a soției, care împlinea 30 de ani.

„Am distribuit fotografia lui prietenelor mele ca să mă asigur că e el... și toată lumea a confirmat”, a povestit femeia.

Ea a explicat că este prietena soției de mai bine de șapte ani, dar că se teme să-i spună adevărul.

„Plănuiesc să-i spun, dar nu știu cum… mă simt îngrozitor la gândul că aș putea să-i distrug viața”, a mărturisit ea. „De fapt, el e vinovat, dar urăsc să fiu mesagera unor vești atât de cumplite.”

Postarea a devenit rapid virală, stârnind o avalanșă de comentarii. Utilizatorii Reddit s-au împărțit între cei care o îndeamnă să spună adevărul și cei care o avertizează să nu se implice prea mult.

„Spune-i direct, dar calm. Pune-te în locul ei — și las-o să decidă ce face mai departe”, a scris cineva.

Alt utilizator a sfătuit-o să fie precaută: „Nu te implica prea adânc. Trimite-i linkul postării și dă-te la o parte. Avertizeaz-o și las-o pe ea să tragă concluziile.”

Infidelitatea pare să găsească mereu metode neașteptate de a ieși la iveală. De exemplu, o femeie a descoperit sute de numere de telefon blocate, toate aparținând altor femei.

Experții avertizează că și retragerile suspecte de numerar pot fi un indiciu clar al unei aventuri.