Starul TV Jeremy Clarkson, prezentatorul emisiunii Top Gear, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer. „Este o formă agresivă”

2 minute de citit Publicat la 11:09 17 Iun 2026 Modificat la 11:11 17 Iun 2026

Starul TV Jeremy Clarkson, prezentatorul emisiunii Top Gear, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer FOTO: Getty Images

Starul TV Jeremy Clarkson, devenit celebru datorită emisiunii Top Gear pe care a prezentat-o timp de 13 ani, între 2002 și 2015, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer.

Vestea a fost anunțată într-un episod al celui mai recent sezon al emisiunii sale Clarkson's Farm, lansat miercuri. Nu se știe când au fost filmate imaginile, însă sezonul a fost realizat în 2024 și 2025, potrivit BBC.

Clarkson, în vârstă de 66 de ani, este surprins în timp de le spune colaboratorilor permanenți ai emisiunii, Kaleb Cooper și Charlie Ireland, despre diagnosticul său, ambii fiind vizibil șocați de veste.

Fostul prezentator al emisiunii Top Gear nu a precizat ce tip de cancer are, însă l-a descris drept „agresiv” și a spus că o parte din prostată i-a fost îndepărtată în cadrul tratamentului.

„Am dispărut pentru o vreme acum câteva săptămâni și am făcut o biopsie. Este cancer și este agresiv, dar a fost depistat foarte devreme”, a spus el.

Clarkson a adăugat că știa despre diagnostic „din luna mai”.

„Vă promit că voi fi bine”, le-a spus el celor doi, adăugând că va fi indisponibil „pentru o perioadă scurtă”.

Marți seara, cu câteva ore înainte de lansarea ultimelor două episoade ale sezonului, Clarkson a distribuit un videoclip pe Instagram în care și-a avertizat fanii că acestea vor fi „dificil de urmărit”.

Starea de sănătate a prezentatorului The Grand Tour a fost una dintre temele celui de-al cincilea sezon al programului, care a debutat cu Clarkson discutând despre o intervenție cardiacă pe care a suferit-o în octombrie 2024.

La acea vreme, el a scris în rubrica sa din Sunday Times că „dintre arterele care îmi alimentează inima cu sânge, una era complet blocată, iar a doua dintre cele trei se îndrepta în aceeași direcție”.

El a spus că i-a fost montat un stent, un tub introdus într-o arteră îngustată sau blocată pentru a o deschide și a permite sângelui să circule mai liber.

Clarkson este una dintre cele mai cunoscute personalități de televiziune din Regatul Unit și este celebru pentru perioada în care a prezentat emisiunea auto a BBC, Top Gear, între 2002 și 2015, emisiune care s-a bucurat de succes în toată lumea.

Împreună cu colegii săi prezentatori, Richard Hammond și James May, el a continuat apoi să prezinte o altă emisiune despre automobile pentru Amazon, The Grand Tour.

În 2021, a lansat Clarkson's Farm, un program care urmărește încercările sale de a administra propria fermă din regiunea Cotswolds. Emisiunea a devenit un succes uriaș și se află în prezent la al cincilea sezon.

În prezent, el este și gazda concursului televizat Who Wants To Be A Millionaire? difuzat de ITV.