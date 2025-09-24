Un avion a aterizat pe pista greșită și a evitat la doar 3 metri un accident înfiorător, la Nisa

Două avioane au evitat la limită o coliziune pe aeroportul din Nisa cu doar trei metri, evitând un adevărat dezastru. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Duminică, 21 septembrie, seara, un Airbus al companiei aeriene tunisiene Nouvelair trebuia să aterizeze pe pista 4 stânga, dar în schimb s-a aliniat pentru aterizare pe pista 4 dreapta. Astfel încurcătura era pe cale să provoace un accident cu un avion easyJet, ceea ce ar fi putut transforma totul într-o tragedie.

Două avioane au evitat la limită o coliziune pe aeroportul din Nisa cu doar trei metri, evitând un adevărat dezastru. Totul s-a întâmplat în câteva secunde pe aeroportul de la Nisa, în Franţa. În timp ce autoritățile aeronautice au lansat o anchetă pentru a stabili dinamica şi responsabilitatea incidentului, mai mulți pasageri au povestit că piloții erau vizibil afectaţi.

Când avionul Airbus A320 al companiei aeriene tunisiene Nouvelair, care decolase din Tunis, se pregătea să aterizeze pe pista 4 (din stânga) a aeroportului de pe Coasta de Azur, în același timp, un alt avion A320, operat de easyJet, s-a apropiat pentru a se alinia pe pista 4 (din dreapta), paralelă cu pista 4 (din stânga), înainte de a decola spre Nantes. Vremea era nefavorabilă, cu câteva rafale de vânt și vizibilitate redusă.

La ora 23:31, din motive încă neclarificate, aeronava tunisiană s-a aliniat pe pista 4 din dreapta. Nu este clar încă dacă cineva din turnul de control a observat eroarea. Însă cu siguranță nu a fost o problemă lipsită de importanță pentru că cele două fâșii de asfalt se aflau la aproximativ 300 de metri distanță, conform hărților aeronautice, iar cea din stânga se afla cu jumătate de kilometru mai în faţă.

În ciuda acestui fapt, piloții Nouvelair au continuat manevrele fără a lua măsuri prin care să redreseze situaţia. La ora 23:32, avionul easyJet A320, aflat la sol, a virat la stânga și a intrat pe pista 4 din dreapta pentru decolare, așteptând autorizația de la controlul traficului aerian. Avionul tunisian se apropia cu 260 de kilometri pe oră și se afla la 1.100 de metri distanță. Zece secunde mai târziu, a trecut peste avionul companiei aeriene low-cost britanice. În punctul său cel mai de jos, a atins 15,24 metri, iar vârful cozii avionului se afla la 11,75 metri, astfel că diferența dintre cele două aeronave era de 3,49 metri.

"Deodată, am auzit un zgomot puternic în cabină și vibrații puternice", a declarat un pasager pentru ziarul local Nice Matin, preluat de Corriere della Sera. La doar șase secunde după apropierea fatală, avionul tunisian a început să facă manevrele necesare pentru a recâștiga altitudine și a încerca o aterizare mai târziu. Experții cred că piloții au observat luminile avionului oprit pe pistă în ultimul moment şi au evitat astfel o tragedie.

Avionul easyJ A320 a părăsit pista şi s-a întors la terminal, iar conform platformelor de monitorizare a traficului aerian, zborul a fost anulat. Unii pasageri au declarat pentru ziarele locale că piloții erau prea șocați de întâmplare și nu au mai putut decola. La șaisprezece minute după incident, avionul tunisian a aterizat pe pista corectă, adică pista 4 din stânga.

Un purtător de cuvânt al aeroportului a confirmat accidentul. "Se va efectua o anchetă pentru a determina cauza", a subliniat el. "Dar se pare că piloții Nouvelair au făcut o greșeală." Ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, a solicitat agenției franceze de investigații BEA (Bureau d'Enquêtes et d'Analyses) "să lanseze o anchetă pentru a face lumină asupra circumstanțelor precise ale acestui eveniment."

Aeronava tunisiană a rămas la sol la Nisa timp de câteva ore, şi a decolat abia a doua zi.

Purtătorul de cuvânt al companiei aeriene low-cost britanice a făcut câteva precizări după incidentul înregistrat la aeroportul de la Nisa: "Siguranța și bunăstarea clienților și a echipajului nostru reprezintă prioritatea principală a easyJet și, în conformitate cu procedurile, cooperăm pe deplin cu ancheta lansată pentru a clarifica ce s-a întâmplat".