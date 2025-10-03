Un centru de date se construiește într-o mină activă din Munții Dolomiți. Este primul din Europa construit la 100 de metri sub pământ

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Îngropat adânc într-o mină funcțională din Munții Dolomiți, în nordul Italiei, se construiește un puternic centru digital de date, alături de depozite de mere, vinuri și brânzeturi. Va fi primul și singurul centru de acest fel din Europa amplasat într-o mină activă, la 100 de metri sub pământ. Cunoscut sub numele de Trentino DataMine, proiectul este o inițiativă mixtă, realizată în parteneriat între Universitatea din Trento și un mic grup de companii private, scrie Euronews.

Giuliano Claudio Peritore, expert în date digitale și președinte al Asociației Furnizorilor de Internet din Italia, a declarat că este "absolut fascinat" de acest proiect, deoarece o mină este, în mod obișnuit, considerată un mediu foarte umed, deci nepotrivit pentru găzduirea unui centru de date.

"Auzisem că în străinătate există centre de date amplasate în locuri neobișnuite, dar niciodată într-o mină. Ne gândim la o mină ca la un spațiu umed, deci inadecvat pentru un astfel de proiect. În cazul Trentino DataMine, avem ceva special: roca dolomitică este complet uscată, într-un munte stabil. Mai mult, vedem aici o reutilizare inteligentă a unui spațiu rezultat din activitatea minieră", a explicat el.

Un proiect de peste 50 de milioane de euro

Proiectul are un buget de 50,2 milioane de euro, fiind finanțat parțial din Fondul Next Generation al Uniunii Europene. 18,4 milioane de euro provin din fonduri publice, restul fiind asigurat de companii private din domeniul IT și al construcțiilor.

"Încă de acum câțiva ani exista ideea de a utiliza aceste spații, care au caracteristici unice, foarte potrivite pentru un centru de date. Am decis să mergem mai departe datorită combinației dintre siguranța fizică, impactul redus asupra mediului și eficiența energetică", a declarat Roberto Loro, director tehnic la Dedagroup, una dintre companiile implicate, și membru în consiliul de administrație al Trentino DataMine.

Un centru sigur, protejat de munte

Centrul va fi amplasat la 100 de metri sub pământ, într-un mediu extrem de stabil hidrogeologic. Astfel, va fi protejat împotriva cutremurelor, bombardamentelor sau altor riscuri fizice.

În plus, securitatea cibernetică va fi consolidată de impenetrabilitatea rocii dolomitice la undele electromagnetice și de utilizarea celor mai avansate tehnologii disponibile, care vor fi actualizate constant.

Sinergii cu industriile locale

Mina este deținută de compania Tassullo, care de mult timp extrage dolomită utilizată în construcții, agricultură, ceramică și sticlă. Pe măsură ce materialul era extras, s-a format un spațiu cu un mediu natural uscat și constant, cu o temperatură de 12 grade Celsius – ideal pentru depozitare.

Aici au fost păstrate mere din regiunea Trentino, vinuri locale și brânza Trentingrana, uneori chiar și timp de un an.

Loro subliniază că proiectul se bazează pe colaborare și eficiență energetică.

2Cei care au nevoie de căldură pot folosi căldura produsă de servere, iar cei care au nevoie de răcire pot beneficia de sistemele deja instalate pentru procesul nostru. Ne bucurăm că acest centru de date funcționează alături de alte activități – depozitarea merelor, vinului, brânzeturilor – și așteptăm să se alăture și alte inițiative. Mizăm pe sinergii", a adăugat el.

Un șantier aproape de finalizare

Aproximativ 60 de muncitori montează în prezent 50 de kilometri de cabluri electrice și de fibră optică, precum și trei kilometri de conducte. Au fost instalate sisteme de ventilație și generatoare de curent, deși o mare parte din răcirea centrului este asigurată natural, datorită temperaturii constante de 12 grade Celsius din interiorul minei.

Circa 80% din spațiul centrului se află în subteran, restul fiind dedicat birourilor, securității și zonelor de recepție. Dulapurile pentru servere sunt deja instalate, iar centrul este programat să devină operațional până în luna decembrie.