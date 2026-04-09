Un hoț a furat o poșetă și nu și-a dat seama că obiectul bizar din ea era un ou Fabergé de 2 mil. €. L-a dat la schimb pe niște droguri

Enzo Conticello nu și-a dat seama cât de valoros era obiectul pe care l-a furat FOTO: Poliția Metropolitană

Un bărbat care a furat o geantă de mână în care se afla un ou Fabergé și un ceas, în valoare totală de aproximativ 2 milioane de lire sterline (2,3 milioane de euro), a fost condamnat la 2 ani de închisoare.

Enzo Conticello, de 29 de ani, i-a furat geanta Givenchy lui Rosie Dawson, în timp ce aceasta se afla în zona pentru fumat a unui pub din centrul Londrei, pe 7 noiembrie 2024.

În geanta care valorează aproape 2.000 de euro se aflau un ou Fabergé incrustat cu smaralde și un ceas Fabergé aparținând angajatorilor lui Dawson, Craft Irish Whiskey Company, precum și un laptop Apple în valoare de 1.700 de euro, căști Apple AirPods, un voucher la un magazin în valoare de 350 de lire (400 de euro), chei, trei carduri bancare ale lui Dawson, produse de machiaj în valoare de 230 de euro, un portcard Mulberry de 170 de euro și 20 de lire în numerar, potrivit Metro.

Tribunalul a fost informat joi că Enzo Conticello căuta „bani ușori” și a declarat că a dat geanta – inclusiv oul și ceasul Fabergé – în schimbul drogurilor.

La o audiere din februarie, Conticello, cunoscut și sub numele de Hakin Boudjenoune, cetățean algerian, a pledat vinovat pentru trei capete de acuzare de fraudă prin reprezentare falsă și o acuzație de furt.

El a fost asociat cu furtul genții după ce a încercat să folosească cardurile bancare furate ale lui Dawson într-un magazin din apropiere, la câteva minute după comiterea faptei.

Conticello a fost condamnat joi la doi ani și trei luni de închisoare.

Detectivii caută oul Fabergé

Detectivii încearcă încă să recupereze oul Fabergé. Acesta are aproximativ 10 cm înălțime și este de culoare verde cu auriu. Ceasul dispărut este din aur roz, cu o curea din piele maro.

Oul și ceasul fac parte dintr-o ediție limitată de obiecte asortate produse de Fabergé.

În 2024, un set similar a fost scos la licitație împreună cu o sticlă rară de whisky pentru 2,8 milioane de dolari.

Procurorul Julian Winship a declarat la audierea de condamnare: „Pe 7 noiembrie 2024, cu puțin înainte de ora 22:00, doamna Dawson a mers la pub-ul Dog and Duck din Soho. Ea se afla în afara localului, în zona desemnată pentru fumat, și-a pus geanta pe jos între picioare, iar câteva minute mai târziu a observat că aceasta dispăruse”.

Instanța a aflat că Dawson avea obiectele Fabergé în geantă după ce le dusese anterior în acea seară pentru a fi expuse la un eveniment al companiei.

Winship a spus că Enzo Conticello „dorea să obțină bani ușor”, iar procurorii acceptă că acesta nu intenționa să fure oul Fabergé și ceasul aferent.

Asiguratorii au plătit 106.700 de lire companiei pentru pierdere, însă procurorul a precizat că în lume există doar șapte seturi Fabergé care conțin un ou cu bijuterii, ceas și trabucuri.

Trei dintre acestea au fost vândute pentru sume între două și trei milioane de dolari, iar compania țintea la sume similare pentru celelalte patru seturi.

Avocata lui Conticello, Katie Porter-Windley, a declarat că acesta lucrase anterior ca bucătar, dar și-a pierdut locul de muncă în timpul pandemiei de Covid și a dezvoltat o dependență de cocaină. „În noaptea respectivă, a fost un moment de oportunitate de care a profitat, iar el regretă sincer comportamentul său”, a spus ea. „A dat geanta cuiva pentru droguri. La acel moment avea o dependență de cocaină”.

La câteva minute după furt, Dawson a primit o alertă de fraudă pe telefon, la ora 22:12, care arăta că Enzo Conticello încercase să folosească unul dintre cardurile sale pentru o achiziție de 33,48 lire într-un magazin din apropiere.

Au mai fost făcute două încercări de utilizare a cardurilor, la 23:30 și 00:30, dar acestea fuseseră deja anulate.

„Vineri dimineața devreme, reclamanta a primit un mesaj pe rețelele sociale de la cineva care i-a găsit cardul bancar pe jos între Soho și Charing Cross”, a spus Winship.

Conticello a fost arestat pentru alte furturi în Belfast în noiembrie 2025, la mai bine de un an după furtul genții, fiind ulterior legat de infracțiunea din 2024.

Instanța a aflat că oul și ceasul Fabergé nu au fost recuperate, iar Winship a declarat că nu vor fi inițiate proceduri de confiscare sau compensare din partea lui Conticello.

„Mi se pare puțin probabil ca inculpatul să fie o persoană cu resurse care să poată satisface aceste demersuri legale”, a spus procurorul.

Avocata Porter-Windley a declarat că Enzo Conticello nu și-a dat seama cât de valoroase erau obiectele furate.

Când judecătorul a remarcat că oul este „cu adevărat extraordinar”, având un smarald în exterior, avocata a răspuns: „Este atât de neobișnuit încât nu ar fi știut din prima dacă este sau nu de mare valoare”.

Ea a adăugat că, la momentul faptei, Conticello era fără adăpost și în prezent este „un om fără resurse”.

Judecătorul a spus că, în mod normal, i-ar fi impus plata unei compensații de 3.000 de lire către Dawson, dar nu va face acest lucru deoarece nu are posibilitatea de a plăti.

Acesta urmează să execute până la jumătate din pedeapsă înainte de a fi eliberat condiționat.