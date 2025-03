Un tablou al lui Banksy, din colecția unui star punk pop, este scos la licitaţie, la Londra. Suma la care a fost estimată lucrarea

Tabloul lui Bansky care acum va fi scos la licitaţie a fost achiziţionat de Hoppus și soția sa Skye în anul 2011. Sursa foto: Getty Images

O lucrare a lui Banksy din colecția lui Mark Hoppus, co-fondatorul și basistul american de punk pop Blink-182, va fi scoasă la licitație la Londra pe 4 martie.

Tabloul, intitulat "Crude Oil (Vettriano)" datează din 2005 și va fi scos la vânzare la Sotheby's "Modern & Contemporary Evening Auction" cu o valoare de pornire estimată între 3 și 5 milioane de lire sterline.

Lucrarea a fost expusă în prima expoziție a lui Bansky, în 2005, la Notting Hill, intitulată "Crude Oils: A Gallery of Re-mixed Masterpieces, Vandalism, and Vermin", alături de tabloul Sunflowers al lui van Gogh, de cele ale lui Edward Hopper și de picturile lui The Artist's Garden at Giverny al lui Monet.

Tabloul care acum va fi scos la licitaţie a fost achiziţionat de Hoppus și soția sa Skye în anul 2011.

Tabloul pictat în întregime manual este o revizitare a lucrării "The Singing Butler" din 1992, cel mai cunoscut tablou al lui Jack Vettriano, artistul scoțian recent decedat.

Mark Hoppus, care a lansat trei albume cu Blink-182, va dona o parte din fondurile strânse din vânzare către California Fire Foundation și două organizații medicale din Los Angeles, Child Life Program at Children's Hospital din Los Angeles și Cedars Sinai Hematology Oncology Research, în urma incendiilor devastatoare care au lovit orașul.

Intervievat de Reuters şi preluat de Rainews, muzicianul și-a exprimat și intenția de a investi o parte din încasări pentru a ajuta tinerii artiști emergenti: "Mi-ar plăcea să fiu un Lorenzo dei Medici punk rock", a spus acesta.