Marea Britanie și Franța au ajuns la un acord cu Omanul pentru securizarea Strâmtorii Ormuz. Reacția nervoasă a Teheranului

Statele Unite s-au opus ferm oricărei forme de taxare a tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz. Foto: Getty Images

Oman a fost de acord să colaboreze cu Marea Britanie și Franța pentru a se asigura că apele sale teritoriale din Golf sunt sigure pentru navigație, a anunța Marea Britanie sâmbătă, potrivit CNBC. Mișcarea nu este văzută cu ochi buni de Iran. Teheranul i-a avertizat că dacă provoacă o „criză” în regiune vor suporta consecințele.

Transportul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz s-a intensificat de când SUA și Iran au semnat un acord la sfârșitul lunii iunie pentru a redeschide canalul.

„Marea Britanie și Franța sunt pregătite să desfășoare Misiunea Militară Multinațională pentru a sprijini libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz. Strâmtoarea Ormuz este o rută vitală pentru economia globală. Restabilirea tranzitului în siguranță pentru toate navele care traversează Strâmtoarea este o chestiune de interes mondial”, au declarat premierul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron într-un comunicat comun.

Franța a anunțat că a trimis în Orientul Mijlociu mijloace specializate pentru combaterea minelor marine, inclusiv două nave de vânătoare de mine.

„Însoțite de două fregate și o aeronavă de patrulare maritimă, aceste capabilități vor contribui, alături de partenerii noștri, la reluarea completă a navigației și la garantarea siguranței traficului în Strâmtoarea Ormuz”, a scris Macron într-o postare pe platforma X.

Marea Britanie, Franța și alte peste douăzeci de state au anunțat încă din luna mai că vor contribui la asigurarea libertății de navigație prin Strâmtoarea Ormuz în cadrul Misiunii Militare Multinaționale dedicate acestei căi navigabile.

Iranul a avertizat împotriva acțiunii comune Marea Britanie-Franța.

„Strâmtoarea Ormuz nu este un teatru pentru demonstrații de forță ale puterilor din afara regiunii. Securitatea Strâmtorii Ormuz este responsabilitatea statelor de coastă. Cei care provoacă crize vor răspunde pentru consecințele aventurismului lor. Acesta este un avertisment serios”, a spus adjunctul ministrului de Externe din Iran, Kazem Gharibabadi.

Un intermediar cheie

Aflat pe coasta de sud-est a Peninsulei Arabice, vizavi de Iran, de cealaltă parte a Strâmtorii Ormuz, Omanul este în discuții cu Teheranul pentru stabilirea unui nou cadru de securitate maritimă, pe fondul informațiilor potrivit cărora cele două state ar putea încerca să introducă taxe de tranzit pentru nave.

Omanul a precizat însă că orice acord va respecta dreptul internațional. Totuși, perspectiva introducerii unui sistem de taxare pe această rută, prin care trece în mod obișnuit aproximativ 20% din petrolul comercializat la nivel mondial, a stârnit îngrijorări.

Statul din Golf a jucat în repetate rânduri rolul de mediator în crizele regionale și rămâne una dintre puținele țări în care au încredere atât Teheranul, cât și Washingtonul, care este interesat ca traficul prin strâmtoare să fie reluat complet.

Sultanul Omanului, Haitham bin Tarik, s-a întâlnit joi, la Londra, cu premierul britanic Keir Starmer. Cei doi au discutat despre detensionarea conflictului din Orientul Mijlociu și despre „asigurarea navigației maritime prin căile navigabile strategice din Golf”, a transmis agenția oficială de presă a Omanului într-o postare pe X.

Statele Unite și Iranul au semnat, la 17 iunie, un memorandum pentru a pune capăt unui conflict care a durat aproape patru luni și pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Înțelegerea prevede și o perioadă de 60 de zile de negocieri în vederea încheierii unui acord de pace permanent.

De atunci, transporturile de petrol prin strâmtoare au crescut semnificativ. Potrivit companiei de analiză a comerțului Kpler, Arabia Saudită a expediat aproximativ 34 de milioane de barili de petrol prin Strâmtoarea Ormuz după 17 iunie. Exporturile Riadului din cele două săptămâni până la 2 iulie au fost de peste două ori mai mari decât cele 15 milioane de barili transportați prin strâmtoare în perioada 9 martie – 17 iunie.

În același timp, cotația petrolului Brent a scăzut cu 39% față de maximele atinse în luna martie.

Amenințările SUA

Statele Unite s-au opus ferm oricărei forme de taxare a tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz.

Administrația Trump a amenințat anterior că va impune „în mod agresiv” sancțiuni împotriva Omanului dacă acesta ar facilita introducerea de către Iran a unui sistem de taxe de tranzit.

„Toate statele trebuie să respingă ferm orice eforturi întreprinse de Iran pentru a perturba libera circulație a comerțului”, a declarat Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent.

Potrivit memorandumului SUA-Iran, Teheranul nu poate impune taxe în Strâmtoarea Ormuz în cele 60 de zile de negocieri pentru o soluție de pace permanentă.

Într-un interviu acordat CNBC joi, Donald Trump a afirmat că „nici măcar o navă nu a ajuns în Iran”, sugerând că blocada americană asupra Strâmtorii Ormuz din timpul războiului cu Iranul nu a fost încălcată. „A fost un zid de oțel”, a adăugat el.

Cu toate acestea, potrivit publicației specializate Lloyd's List, blocada a fost încălcată în mai multe rânduri de ceea ce este descris drept o „flotă din umbră” a Iranului.

Președintele Parlamentului iranian și negociatorul-șef al părții iraniene, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat marți că Iranul a exportat peste 40 de milioane de barili de țiței după ce Statele Unite au ridicat blocada navală asupra porturilor iraniene și că în prezent își vinde petrolul la prețuri cu aproximativ 20% mai mari decât înaintea războiului.