Cod roșu la Teheran: 20 de milioane de iranieni sunt așteptați să participe, la 40 de grade, la funeraliile ayatollahului Ali Khamenei

Sicriele lui Ali Khamenei și familiei acestuia, expuse la marea moschee a imamului Khomeini din Teheran. Foto: Getty Images

Milioane de iranieni sunt așteptați să participe în Teheran la funeraliile de șase zile organizate de Iran pentru ayatollahul Ali Khamenei, ucis în urmă cu 4 luni, pe 28 februarie, în bombardamentul SUA-Israel care a declanșat războiul din Iran și actuala criză din strâmtoarea Ormuz. Vicepreședintele iranian, Moahammad Reza Aref, care va organiza funeraliile, a descris ceremonia drept „cel mai important eveniment al secolulului”. Funeraliile încep sâmbătă și se vor termina joia viitoare, odată cu înmormântarea lui Khamenei, informează The Guardian.

Funeraliile lui Khamenei sunt considerate a fi evenimentul cu cea mai mare participare populară din Iran, de la revoluția islamică din 1979.

امشب پیکر امام شهید و رهبر مستضعفان جهان در جوار مقتل و محل شهادتش به جمع ملت انقلابی ایران پیوست pic.twitter.com/n921XAU9ql — KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) July 2, 2026

CNN notează că organizarea acestor funeralii reprezintă un „mesaj de sfidare” al Teheranului față de SUA. La eveniment au fost mobilizați angajați guvernamentali, din sistemul de sănătate, universități, sindicate, pompieri, militari și inclusiv grupuri religioase speciale „de doliu”, care vor ghida milioanele de „pelerini” care urmează a fi transportați atât în Iran, cât și în Irak la lăcașurile speciale de cult din aceste țări (în Irak, musulmanii șiiți - religia oficială a statului islamic iranian - reprezintă cel mai numeros grup religios).

Trupul lui Khamenei va fi purtat astfel inclusiv în orașele irakiene cu populație majoritar șiită Karbala și Najaf,

Funeraliile lui Khamenei vor începe oficial sâmbătă, 4 iulie, aceeași zi în care SUA aniversează 250 de ani de la declararea independenței.

Luni va fi organizată o procesiune de 10 kilometri în centrul capitalei Teheran, unde primarul Alireza Zakani a spus că va fi organizată „cea mai mare adunare din istoria orașului”, eveniment la care sunt estimați a participa 20 de milioane de oameni.

Marți, trupul lui Khamenei va fi dus în Qom, pe o caniculă de 40 de grade. Miercuri, procesiunea va ajunge în Irak, la Karbala și Najaf, iar joi, 9 iulie, va avea loc înmormântarea propriu-zisă, la Mashhad, localitatea natală a lui Khamenei.

Iranul a publicat primele imagini cu sicriul în care se află trupul liderului suprem ucis, ayatollahul Ali Khamenei, înaintea funeraliilor care se vor desfășura pe parcursul mai multor zile. Președintele iranian, Masoud Pezeshkian, le-a cerut iranienilor să participe „în număr mare”, în timp ce un general iranian a avertizat SUA și Israelul să nu lanseze atacuri în timpul procesiunii funerare, relatează CNN.

Negociatorii iranieni au plecat din Doha, iar regimul iranian și-a suspendat demersurile diplomatice înaintea funeraliilor. Qatarul a transmis că discuțiile prin intermediari dintre SUA și Iran au înregistrat „progrese pozitive”.

امشب؛ پرچم مقدس حرم حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام بر روی پیکر مطهر مقتدای آزادگان، رهبر عزیز و شهید ایران pic.twitter.com/fASKTvvHoX — KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) July 3, 2026

O înregistrare video publicată de Fars arată sicriul, acoperit cu drapelul Iranului, purtat prin mulțime spre locul ceremoniei.

Iranul a transmis joi un avertisment către Statele Unite și Israel, cărora le-a cerut să nu lanseze noi atacuri, în timp ce țara se pregătește pentru funeraliile de stat ale fostului conducător suprem, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis în atacurile aeriene din prima zi a războiului. Un oficial de la Teheran a declarat că orice atac va atrage o "ripostă dură".