Iranul îi avertizează pe Trump și Israelul să nu atace în timpul funeraliilor ayatollahului Khamenei: Va atrage o "ripostă dură"

Portret al fostului lider iranian Ali Khamenei, afișat pe un banner pe 28 martie 2026, la Teheran. Sursa foto: Getty Images

Iranul a transmis joi un avertisment către Statele Unite și Israelul, cărora le-a cerut să nu lanseze noi atacuri, în timp ce țara se pregătește pentru funeraliile de stat ale fostului conducător suprem, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis în atacurile aeriene din prima zi a războiului. Un oficial de la Teheran a declarat că orice atac va atrage o "ripostă dură", relatează The Independent. Fostul lider iranian, care a condus ţara timp de aproape 37 de ani, va fi înmormântat pe 9 iulie în Mashhad, oraşul său natal.

Ali Abdollahi, comandantul Statului-Major Central Khatam al-Anbiya, a precizat că "dușmanii Iranului"ar trebui să evite orice "eroare de calcul", în caz contrar urmând să se confrunte cu o ripostă dură.

"Îi avertizăm pe inamicii Iranului, în special SUA și regimul sionist (n.r.: termen prin care Teheranul desemnează Israelul) să evite orice eroare de judecată și să se gândească la riposta dură pe care ar da-o forțele noastre armate la orice amenințare și agresiune împotriva țării noastre", a menţionat Ali Abdollahi, comandantul Statului-Major Central Khatam al-Anbiya, într-un comunicat preluat de presa de stat iraniană, informează Reuters şi Agerpres.

Ceremoniile funerare dedicate ayatollahului Ali Khamenei vor începe pe 4 iulie, la Tehran, și se vor încheia pe 9 iulie, odată cu înmormântarea acestuia în orașul său natal, Mashhad. Între aceste date sunt programate și ceremonii în Qom și în Irak.

Jurnaliştii publicaţiei The Independent au mai scris că joi au fost publicate imagini în care soldaţi de la Corpul Gardienilor Revoluţiei din Iran (IRGC) transportă sicriul în care se afla trupul neînsufleţit al soției lui Mojtaba Khamenei, Zahra Haddad Adel, înaintea ceremoniei funerare.

Între timp, Donald Trump le-a declarat jurnaliștilor că "denuclearizarea Iranului avansează bine" și că în Qatar au avut loc "întâlniri foarte bune", în timp ce el și vicepreședintele său au minimalizat posibilitatea reluării unui conflict militar de amploare.

"Procesul de denuclearizare a Iranului progresează bine. Au fost întâlniri foarte bune și vom vedea. I-am lovit foarte tare timp de trei nopți, așa cum știți, dar ne înțelegem foarte bine", a spus Trump înainte de a se îmbarca în noul său avion prezidențial donat de Qatar.

Emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au ajuns în Qatar marți pentru a se întâlni cu mediatorii, însă până în prezent nu au avut loc discuții directe.

Ministerul de Externe al Qatarului a transmis că negocierile au înregistrat "progrese pozitive" în privința aspectelor legate de acordul interimar.

Pe de altă parte, miercuri, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, transmisese un avertisment similar cu cel al lui Ali Abdollahi, comandantul Statului-Major Central Khatam al-Anbiya, privind o reacție imediată și puternică la orice amenințare la adresa poporului sau a conducerii, după ce ministrul israelian al apărării, Israel Katz, afirmase că actualul lider suprem de la Teheran, Mojtaba Khamenei, este "însemnat pentru moarte".

Presa iraniană a relatat despre măsuri sporite de securitate în perioada funeraliilor lui Khamenei, iar șeful Organizației Aviatice Civile din Iran a anunțat joi că se vor aplica restricții temporare în spațiul aerian de deasupra mai multor orașe, inclusiv Teheran și Masshad