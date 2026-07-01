Negocieri separate în Qatar. Emisarii americani sunt la Doha și au discutat cu mediatorii, dar nu și cu iranienii

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, se află la Doha pentru a discuta cu mediatorii despre negocierile dintre Statele Unite și Iran. Foto: Getty Images

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, se află la Doha și au discutat cu mediatorii despre negocierile dintre Statele Unite și Iran, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar. Cei doi nu vor avea însă întâlniri cu oficiali iranieni în capitala Qatarului. Miercuri, delegația iraniană discută cu mediatorii din Qatarul despre acordul cu SUA și activele înghețate ale Teheranului.

Discuțiile dintre Iran și Qatar vor viza punerea în aplicare a acordului încheiat de Teheran cu Statele Unite, precum și situația activelor iraniene înghețate, a declarat ieri purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei.

Majed al-Ansari le declarase jurnaliștilor că nu sunt programate, în zilele următoare, reuniuni la nivel înalt sau discuții directe între cele două părți, scrie BBC.

Statele Unite și Iranul au convenit să înceteze atacurile reciproce și să trimită delegații în statul din Golf, după patru zile de atacuri reciproce provocate de o dispută privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz, o rută maritimă esențială. Aceste atacuri au amenințat acordul preliminar menit să pună capăt războiului de patru luni dintre SUA, Israel și Iran.

Acordul de pace, mediat de Pakistan și Qatar cu mai puțin de două săptămâni în urmă, prevedea oprirea operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban, și redeschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz, prin care trec aproximativ 20% din transporturile globale de petrol și gaze. De asemenea, părțile și-au acordat cel puțin 60 de zile pentru a ajunge la un acord final care să acopere programul nuclear al Iranului, sancțiunile americane și un armistițiu permanent.

Mediatorii pakistanezi și qatarezi au declarat că s-au înregistrat progrese încurajatoare la prima rundă de discuții, desfășurată în Elveția în urmă cu o săptămână. La acea reuniune au participat vicepreședintele american JD Vance și președintele Parlamentului iranian, Mohammed Bagher Ghalibaf. Mediatorii au mai spus că a fost creată o "linie de comunicare" pentru a permite trecerea în siguranță a navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz.

Aceasta nu a împiedicat însă recentele schimburi de lovituri, care au început după ce Iranul a atacat joi o navă cargo, pe fondul eforturilor de a deschide apele teritoriale ale Omanului pentru traficul de intrare și de ieșire pe partea sudică a strâmtorii. Iranul avertizase navele că singura rută permisă era prin apele sale, aflate pe partea nordică.

Duminică seară, un oficial american a declarat că ambele părți se vor "retrage pentru moment" și că navele vor putea "circula liber" în zona strâmtorii și în jurul acesteia. Oficialul a adăugat că discuțiile tehnice vor "continua în toate domeniile prevăzute de memorandum".

A doua zi, adjunctul ministrului iranian de Externe și principalul negociator tehnic al Teheranului, Kazem Gharibabadi, a negat că ar exista planuri pentru discuții tehnice în această săptămână.

Președintele american Donald Trump a reacționat spunând că Iranul a cerut o întâlnire marți, în capitala Qatarului. Ulterior, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat că Witkoff și Kushner vor zbura la Doha pentru "întâlniri la nivel înalt".

Marți, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar a declarat, într-o conferință de presă, că cei doi trimiși americani au sosit la Doha pentru discuții cu mediatorii, nu cu oficiali iranieni. "Discuțiile vor viza toate chestiunile regionale de interes, inclusiv, desigur, negocierile cu Iranul, dar și Libanul și alte dosare din regiune", a spus el. "Așadar, ei nu se află aici pentru negocieri directe cu iranienii sau pentru întâlniri legate de acest lucru", a adăugat Ansari. El a mai precizat: "Din câte știu, nu sunt programate întâlniri directe între cele două părți în zilele următoare".

Un oficial de rang înalt din administrația Trump a declarat pentru CBS News, partenerul american al BBC, că au avut loc discuții foarte pozitive între Witkoff, Kushner și liderii regionali.

Ansari a confirmat că discuțiile tehnice între oficiali de rang inferior vor continua în această săptămână. "Avem o pistă pe zona nucleară. Avem o pistă privind chestiunile economice și funcționarea statului. Avem o pistă privind securitatea și securitatea regională", a spus el.