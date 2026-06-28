Alertă maximă în Orientul Mijlociu. Iranul lovește baze americane în Bahrain și Kuweit, SUA atacă în Ormuz. Trump: "Să terminăm treaba"

Comandamentul Central al SUA a lovit mai multe ținte din Iran, ca răspuns direct la "agresiunea continuă" împotriva transportului maritim comercial. Ca represalii, IRGC) a atacat baze americane din Kuweit și Bahrain. FOTO X CENTCOM

Statele Unite au efectuat noi lovituri asupra Iranului, după un atac cu dronă asupra unei nave sub pavilion panamez, produs sâmbătă în Strâmtoarea Ormuz. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a transmis că a lovit mai multe ținte din Iran, ca răspuns direct la "agresiunea continuă" împotriva transportului maritim comercial. Ca represalii, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC) a anunțat că a atacat baze americane din Kuweit și Bahrain, scrie BBC.

În urma schimbului de focuri, SUA și Iranul s-au acuzat reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului.

CENTCOM a precizat într-un comunicat: "Iranului i s-a oferit șansa de a respecta acordul de încetare a focului, dar a ales să nu o facă, atunci când forțele sale au lansat o dronă de atac unidirecțională care a lovit MT Kiku", un petrolier sub pavilion panamez.

Ca răspuns, potrivit CENTCOM, avioane de vânătoare americane au efectuat lovituri asupra a 10 ținte militare iraniene, în mai multe locații din Strâmtoarea Ormuz și din apropierea acesteia. Printre acestea s-au numărat echipamente militare, sisteme de comunicații, instalații de apărare antiaeriană și depozite de drone.

U.S. Navy and Air Force fighter jets conducted strikes tonight on 10 Iranian military targets at multiple locations in and near the Strait of Hormuz for Iran's drone attack on M/T Kiku. pic.twitter.com/Z0TLZRqmF6 — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 28, 2026

În comunicatul IRGC se arată că SUA au atacat cinci posturi de coastă din Iran, sub ceea ce instituția a numit "pretextul confruntării Marinei IRGC cu nava ofensatoare”.

Ca represalii, IRGC a susținut că a lansat rachete balistice și drone asupra a "opt elemente-cheie de infrastructură" de la baza Ali al-Salem din Kuweit și de la Flota a V-a Navală din Port Salman, Bahrain, afirmând că acestea au fost "distruse". Un oficial american a declarat pentru Reuters că nu au fost raportate victime în rândul personalului SUA și nici pagube majore sau impact semnificativ asupra facilităților americane din Orientul Mijlociu.

IRGC a transmis că, în baza Memorandumului de Înțelegere semnat la începutul acestei luni, Iranul are aranjamente privind controlul trecerii și navigației prin Strâmtoarea Ormuz, iar de acum înainte navele care încalcă regulile vor fi tratate cu mai multă fermitate decât în trecut.

„Orice potențială agresiune inamică, sub orice pretext, chiar dacă agresiunile vizează ținte minore, așa cum s-a întâmplat noaptea trecută și în această noapte, va primi un răspuns zdrobitor”, se arată în comunicat. De asemenea, IRGC a acuzat SUA că au încălcat încetarea focului convenită prin memorandumul de înțelegere dintre cele două națiuni, avertizând că acest lucru "va duce la oprirea completă a procesului".

Ministerul iranian de Externe a condamnat, la rândul său, ceea ce a descris drept "atacuri brutale", pe care le-a calificat ca fiind o încălcare a încetării focului, adăugând că acestea arată că SUA „nu acordă nici cea mai mică valoare și credibilitate angajamentelor sale, iar încălcarea promisiunilor face parte din natura sa".

La scurt timp după anunțarea celor mai recente lovituri americane asupra Iranului, Donald Trump a scris pe Truth Social că este "foarte posibil" ca Teheranul "să nu învețe niciodată". "S-ar putea ajunge la un punct în care să nu mai putem fi rezonabili și să fim forțați să finalizăm militar treaba pe care am început-o cu mare succes", a scris acesta sâmbătă seară. Postarea a continuat: "Dacă acest lucru se va întâmpla, Republica Islamică Iran nu va mai exista!".

În orele care au urmat loviturilor americane, Kuweitul și Bahrainul au anunțat că sistemele lor de apărare antiaeriană au fost activate.

"Apărarea antiaeriană kuweitiană confruntă în prezent atacuri ostile cu rachete și drone", au transmis Forțele Armate ale Kuweitului într-un comunicat publicat pe X, cerând populației să respecte instrucțiunile de securitate.

Ministerul de Interne din Bahrain le-a cerut cetățenilor "să rămână calmi și să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur".

CENTCOM a precizat că navele comerciale continuă să opereze în Strâmtoarea Ormuz.

Cele mai recente lovituri vin la mai puțin de o zi după ce SUA au lansat atacuri de represalii asupra Iranului, despre care au spus că au fost un răspuns la un atac cu dronă asupra navei cargo sub pavilion singaporez MV Ever Lovely, produs pe 25 iunie.

CENTCOM a descris loviturile americane drept "un răspuns puternic" la atacul asupra navei cargo, adăugând că "agresiunea nejustificată împotriva transportului maritim comercial de către forțele iraniene a încălcat în mod clar încetarea focului".

Teheranul a afirmat că nava a fost atacată deoarece folosea o rută neautorizată pentru a tranzita calea navigabilă din Golf și a susținut că loviturile de represalii ale SUA constituie o încălcare a încetării focului de către Washington. Într-un comunicat emis sâmbătă dimineață, Ministerul de Externe al Iranului a transmis că a efectuat noi lovituri împotriva unor ținte asociate forțelor americane și a acuzat "regimul american care încalcă tratatele" pentru situația creată.

SUA și Iranul au convenit, pe 17 iunie, să pună capăt ostilităților în baza unui memorandum de înțelegere în 14 puncte, care prevedea și ca Iranul să depună "cele mai bune eforturi pentru trecerea în siguranță a navelor comerciale, fără taxe, timp de 60 de zile".

În ultimele zile, Trump și alți oficiali americani au insistat că negocierile cu Iranul evoluează bine, afirmând că Teheranul a renunțat la orice idee de taxare a navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz. Într-o postare publicată miercuri pe Truth Social, Trump a spus că Iranul a informat SUA că nu vor exista „taxe, costuri de asigurare sau alte tarife de niciun fel solicitate sau primite". "Dacă această informație este falsă, negocierile se vor încheia imediat", a adăugat acesta.

SUA au condamnat informațiile potrivit cărora Iranul percepe taxe petrolierelor care trec prin strâmtoare, iar mulți consideră că orice sistem de taxare ar încălca dreptul maritim internațional.

Marți, oficiali iranieni și omanezi au purtat discuții în capitala Omanului, Muscat, pentru a discuta "viitorul management al navigației", deși ministrul de Externe al Omanului, Badr Al-Busaidi, a declarat că ambele țări sunt angajate în favoarea "trecerii sigure fără taxe". Cu toate acestea, negociatorul-șef al Iranului, Mohammed Bagher Ghalibaf, a declarat pentru instituții media de stat că "toată lumea ar trebui să știe că administrarea Strâmtorii Hormuz nu va mai reveni niciodată la felul în care era înainte de război".