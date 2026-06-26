Trump acuză Iranul că a lansat „cel puțin patru drone” asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz: „O încălcare nesăbuită a acordului”

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a acuzat vineri Iranul de o „încălcare nesăbuită” a acordului de încetare a focului. Republicanul a scris pe Truth Social că Iranul „a lansat cel puțin patru drone” asupra unor nave în Strâmtoarea Ormuz. „Una dintre drone a lovit cu putere puntea superioară a unei nave de marfă”, a scris el.

„Republica Islamică Iran a lansat cel puțin patru drone de atac cu sens unic asupra navelor care traversau Strâmtoarea Ormuz. Una dintre drone a lovit cu putere puntea superioară a unei nave de marfă de mari dimensiuni și foarte scumpă. S-au înregistrat pagube, dar nava a reușit să-și continue drumul.

Am doborât alte trei drone. Evident, aceasta reprezintă o încălcare nesăbuită a acordului nostru de încetare a focului”, a scris Trump.

Iranul a respins afirmația vicepreședintelui SUA, JD Vance, potrivit căreia va permite revenirea inspectorilor AIEA în țară, după prima rundă de negocieri dintre SUA și Iran privind un acord final de încheiere a războiului.

Pe 18 iunie, în timp ce se afla la Summitul G7, Donald Trump a semnat la Palatul Versailles acordul de pace dintre Statele Unite și Iran. Președintele francez Emmanuel Macron a publicat pe contul său de X imagini cu momentul semnării.

„Aceşti proşti, care cred că nu am fost suficient de dur cu Iranul, când bursele Tocmai au atins un MAXIM ISTORIC, iar preţurile la Petrol «o iau la vale», sunt fie geloşi, fie oameni răi, fie proşti", a scris preşedintele american a doua zi după semnare.